52-летняя Кайли Миноуг выходит замуж

Кайли и Пол встречаются уже около трех лет. Это будет первый брак поп-звезды. Певица, у которой нет детей и которая поборола рак груди, несколько раз была помолвлена, однако до свадьбы дело не доходило. У Кайли были романы с актером Джейсоном Донованом, певцом Майклом Хатченсом, певцом Ленни Кравицем, фотографом Стефаном Седнауи, моделью Джеймсом Гудингом, актером Оливье Мартинсом, моделью Андресом Веленкосо и актером Джошуа Сассом.