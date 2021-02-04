Пт, 5.02.2021
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52-летняя Кайли Миноуг выходит замуж

Kylie Minogue ФОТО: SIMON DAWSON/REUTERS

52-летняя австралийская певица Кайли Миноуг собралась замуж за своего бойфренда — креативного директора британского журнала GQ Пола Соломонса, которые моложе ее на шесть лет. Это подтвердила изданию Daily Mail мачеха жениха — Глория Соломонс, сообщает портал «Факты».

Первой о помолвке проговорилась певица Билли Пайпер, назвавшая Соломонса «женихом» Миноуг.

Кайли и Пол, июль, 2019 год. ФОТО: Martin Harris/Capital Pictures/MAR/Capital Pictures

Кайли и Пол встречаются уже около трех лет. Это будет первый брак поп-звезды. Певица, у которой нет детей и которая поборола рак груди, несколько раз была помолвлена, однако до свадьбы дело не доходило. У Кайли были романы с актером Джейсоном Донованом, певцом Майклом Хатченсом, певцом Ленни Кравицем, фотографом Стефаном Седнауи, моделью Джеймсом Гудингом, актером Оливье Мартинсом, моделью Андресом Веленкосо и актером Джошуа Сассом.

На вручении премии GQ - «Мужчина года». Кайли Миноуг и Пол Соломонс. ФОТО: Phil Loftus/Capital Pictures/Phil Loftus/Capital Pictures

Давайте вспомним самый известный хит Кайли - Can't Get You Out Of My Head («Не могу выкинуть тебя из моей головы»!


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