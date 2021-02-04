Чт, 4.02.2021
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Диетолог развеял популярный миф о вреде питания перед сном

Можно ли есть на ночь? Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Российский диетолог Филипп Кузьменко развеял популярный миф о том, что есть перед сном вредно. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, секрет сохранения или даже уменьшения веса кроется в контроле за суточной нормой калорий. А в какое время вы употребите эти калории, не столь важно. «Вы можете весь день не есть, а потом на ночь съесть две тысячи калорий», — сказал Кузьменко.

Диетолог отметил при этом, что если плохо спится на полный желудок, то лучше ложиться спать голодным. «Если голодным плохо спать, то выпейте йогурт, съешьте творожка или чего-то еще, но не переедайте».

Специалист напомнил, что человек должен прислушиваться к себе и выбирать тип питания индивидуально.


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