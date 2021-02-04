Диетолог развеял популярный миф о вреде питания перед сном

По его словам, секрет сохранения или даже уменьшения веса кроется в контроле за суточной нормой калорий. А в какое время вы употребите эти калории, не столь важно. «Вы можете весь день не есть, а потом на ночь съесть две тысячи калорий», — сказал Кузьменко.