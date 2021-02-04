Камчатская стриптизерша Лана о работе в Таллинне: «Я обожаю эту грязь, разврат, шампанское рекой, шелест купюр»

В соцсети Instagram Лана Островская часто публикует содержательные посты, в которых рассказывает о своей жизни, вспоминает, как начала работать в стрип-клубе, а также делится с подписчиками своими кулинарными шедеврами, которые выглядят на снимках весьма аппетитно. Ее ник в Instagram - Банановая Лана. «Бросила карьеру ради стриптиза. Переехала на пмж в Европу. Живу в свое удовольствие», - так написано на ее страничке.

Лана пишет интересно и с изрядной долей юмора - сказывается и работа журналисткой.

«С молоком матери мы впитываем стандартный сценарий: хорошо учись, поступи в институт, выйди замуж/женись, роди детей и т.д. Я пыталась. 5,5 лет. И даже иногда чувствовала подобие счастья. Поэтому необходимость вернуться в логово разврата воспринимала как акт вынужденный, жизненно необходимый, и, конечно же, временный.

Но меня затянуло.

А тут еще на горизонте замаячила перспектива уехать в Европу. Легально. Поеду, думала я, поработаю полгодика, пока действует рабочая виза. Но визу дали на 9 месяцев, и понеслось.

Выжать я старалась по максимуму, под девизом «отдохнем, когда умрем», и нужно ли уточнять, что ничем хорошим это не обернулось. Уже через 8 месяцев я возненавидела Таллинн, себя, клуб, всех девочек, саму сферу, и, конечно же, мужчин. Я выдохлась. Мой жизненный аккумулятор дал сбой.

«Как я до всего этого докатилась? Я же строила карьеру, у меня красный диплом журфака за плечами! А я что? Сиськи показываю?!» Поэтому когда босс предложил остаться в Эстонии и получить внж, я пару месяцев сомневалась: «Всралось ли мне всё это». А вернувшись уже в статусе резидента страны, постепенно я вывела для себя формулу счастья. И она оказалась вполне логичной и простой - не упарываться от работы до критический показателей и научиться чувствовать счастье в мелочах.

Я приняла себя. Я поняла, что возвращение в стриптиз оказалось, да, спровоцировано определенными жизненными обстоятельствами, но я от этого не страдаю. Я обожаю эту грязь, если хотите, разврат, шампанское рекой, шелест купюр и вот это вот всё. Я обожаю выходить на сцену и полностью отдаваться музыке и танцу, испытывая порой практически сексуальное удовлетворение. Это необъяснимый кайф - чувствовать власть над мужчиной, сидящим перед тобой в маленькой приватной комнате, старающимся не дышать и не двигаться, едущим головой от того, что ты, полуобнаженная, танцуешь у него на коленях, но он не может тобой обладать.

Мне сейчас дико не хватает именно этого. Всех этих безумных, сумасшедших ночей, а не сидения в офисе, и вечно недовольное е**ало начальства: «Ну и когда будет готово?» Никогда б***ь. Моя очередь идти на сцену», - описывает Лана свои сегодняшние ощущения.