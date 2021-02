Камчатская стриптизерша Лана о работе в Таллинне: «Я обожаю эту грязь, разврат, шампанское рекой, шелест купюр»

Было принято решение ехать на месяц. И оплата квартиры выгоднее (если жить меньше 2х недель, то 500 CZK в день, а за месяц 5000 CZK), больше времени чтобы адаптироваться, отбить все расходы и получить адекватное представление, who is who, тэкскэть.