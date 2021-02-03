Три поколения одной семьи: Пугачева запечатлелась с дочкой и единственной внучкой

Российская певица и актриса Кристина Орбакайте счастлива в браке с Михаилом Земцовым. Супружеская пара воспитывает восьмилетнюю дочь Клавдию, которая учится в американской школе. Артистка довольно часто выкладывает публикации со своей наследницей. Но на этот раз поклонники решили опередить звездную маму, опубликовав в Сети архивный снимок, пишет портал Clutch.

Кристина Орбакайте. ФОТО: Eugene Odinokov/Sputnik

Так, на одной из фан-страничек Примадонны в Instagram появилось фото, на котором запечатлены три поколения женщин одной семьи: сама Алла Пугачева, ее дочь Кристина Орбакайте и единственная внучка Клавдия.

«Ну наконец то! Совместное фото», «Девчонки, какие вы лапушки», «Кристину люблю, вас люблю, все красавицы мои хорошие», «Клава краше всех», «Алла Борисовна, как всегда, на высоте! Вы очаровательны! Хорошо выглядите!», «Кристина всегда умная и скромная», - комментируют пользователи Сети.

Напомним, 49-летняя Кристина Орбакайте — мама еще двух сыновей. Сына Никиту, которому 29 лет, она родила музыканту Владимиру Преснякову. Еще одного наследника - Дени она подарила предпринимателю Руслану Байсарову.



