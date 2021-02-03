Эстонская ведьма Мэрилин Керро дала золотой совет всем, кто несчастлив в отношениях
Наставления ведьмы Мэрилин Керро иногда могут и навредить, но это всего лишь значит, что она практически задела вас за живое, делится портал Buduaar.
Наставления ведьмы Мэрилин Керро иногда могут и навредить, но это всего лишь значит, что она практически задела вас за живое, делится портал Buduaar.
В недавнем посте Мэрилин обсуждает отношения и признает, что иногда достижение счастливой жизни может быть через чувство боли. «Мы не можем изменить других, мы можем изменить только себя. Если рядом с вами человек не хочет работать и развиваться вместе с вами, то ваш единственный шанс - жить счастливо, выбрав другой путь. Невозможно переучить или изменить человека, стоит быть осторожным и раньше рассмотреть признаки нездорового поведения, чтобы не оказаться в неприятных и мучительных отношениях, из которых трудно будет вырваться», - говорит Керро.
Ведьма добавляет: «Обычно тому, чтобы быть счастливым мешает логика или мнение других людей. Никогда не заставляйте себя оказаться там, где вы не хотите быть, и не делайте выбор только ради чьего-то благополучия. Птицы в клетке не поют. Жертвовать любовью - это не любовь, любовь - свободна, безусловна и неожиданна. А теперь спроси себя, ты действительно счастлив?»