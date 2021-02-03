Эстонская ведьма Мэрилин Керро дала золотой совет всем, кто несчастлив в отношениях

В недавнем посте Мэрилин обсуждает отношения и признает, что иногда достижение счастливой жизни может быть через чувство боли. «Мы не можем изменить других, мы можем изменить только себя. Если рядом с вами человек не хочет работать и развиваться вместе с вами, то ваш единственный шанс - жить счастливо, выбрав другой путь. Невозможно переучить или изменить человека, стоит быть осторожным и раньше рассмотреть признаки нездорового поведения, чтобы не оказаться в неприятных и мучительных отношениях, из которых трудно будет вырваться», - говорит Керро.