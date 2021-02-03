Узнать невозможно: так выглядит Маша Малиновская после новой пластики

Поклонники привыкли наблюдать за жизнью блондинки в Инстаграме, а вот как она выглядит на самом деле, уже подзабыли. Малиновская признается, что еще несколько лет назад перестала вести светский образ жизни и нечасто появляется на тусовках. Но ради премьеры нового фильма сделала исключение. Маша пришла в московский кинотеатр «Октябрь» на закрытый показ комедии «Понаехали!».

Гости премьеры и журналисты далеко не сразу узнали телеведущую. Многие отметили, что внешний вид Малиновской существенно отличается от фотографий, которые она публикует в соцсетях. Видимо, Маша активно пользуется фильтрами и фотошопом, которые меняют ее внешность.

В начале 2000-х Малиновская считалась одной их самых сексапильных звезд российского шоу-бизнеса. Однако после неудачных пластических операций она, по мнению поклонников, перестала походить на себя. Казалось бы - самое время остановиться. Но нет: летом прошлого года Маша сообщила, что решилась на новое хирургическое вмешательство. Она захотела убрать нависшее веко, чтобы сделать глаза более выразительными. Модель добилась своего: у нее на лице действительно нет ни морщинки. Но при этом в глаза бросаются неестественно большие скулы телеведущей (видимо, чтобы убрать носогубные складки, в них закачали слишком много филеров), изменившаяся форма глаз и слишком пухлые губы.

Малиновская не раз признавала, что некоторые операции она сделала зря. И предостерегала женщин от необдуманного вмешательства в собственную внешность. Как-то телеведущая опубликовала в Инстаграме «покаянный» список, в котором перечислила все свои операции. Маша рассказала, что делала ринопластику (оперировала нос), меняла форму щек, проводила подтяжку лица, а также убирала биополимерный гель из губ. Причем последнюю процедуру ей пришлось делать трижды, так как гель затвердел и собрался комками. Ее губы изменились настолько, что перестали закрывать зубы.

Теперь Маша призывает девушек осознанно относиться к своей внешности и делать пластику, только если это действительно необходимо. Кроме пластики на лице Маша не раз делала операции на груди. Одна из них закончилась крайне плачевно. Малиновская решила уменьшить бюст, а в итоге получила груди разной величины.

- Я очень хотела сделать свои формы более компактными и обратилась за помощью к хирургу. Но вместо исполнения мечты он изуродовал мои формы. Различия между ними были видны невооруженным глазом. Пришлось повторно ложиться на операцию, - сокрушалась Маша.

Кроме неудач с внешностью Машу преследовали несчастья в личной жизни. Телеведущая одна воспитывает 9-летнего сына Мирона. С отцом своего ребенка она рассталась, еще когда была беременна. Тогда Маша узнала, что ее избранник женат, у него четверо детей, и он не собирается разводиться. Малиновская долгое время скрывала, кто отец Мирона, и на все расспросы журналистов лишь отшучивалась - мол, он первый чеченский космонавт. И лишь недавно впервые назвала имя мужчины, от которого родила сына. Им оказался бывший криминальный авторитет (а ныне осевший в Турции бизнесмен) Мамихан Мальсагов.

Малиновская порвала с отцом Мирона, когда поговорила с его женой. В ответ бизнесмен заявил, что не даст на ребенка ни копейки. Телеведущая отказалась от квартиры в шикарной новостройке, которую Мальсагов приобрел специально для нее. Забеременев, она осталась без работы и денег, и уехала рожать к маме в Смоленск. Маша говорит, что ни о чем не жалеет, ведь Мирон - лучшее, что случилось с ней в жизни.