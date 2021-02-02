А что если вы всю жизнь ели спагетти неправильно? Проверь себя

Макароны являются основным самостоятельным блюдом, но никак не гарниром. Обычно сервировать это блюдо следует в глубокой тарелке. Соус подается отдельно или же прямо добавляется к спагетти Miwnews.lv.

Спагетти или макароны – это весьма простая пища, которую приготовить не составляет труда даже школьнику. Многие предпочитают употреблять в пищу макароны по-флотски. Однако есть некоторые правила, о которых стоит знать.

Макароны являются основным самостоятельным блюдом, но никак не гарниром. Обычно сервировать это блюдо следует в глубокой тарелке. Соус подается отдельно или же прямо добавляется к спагетти.

Прежде чем начать есть блюдо, следует намотать на вилку буквально две или три нитки, но не целый комок. Ведь потом он и вовсе не войдет в рот. Да и выглядит такое не слишком красиво и приятно для окружающих.

Всасывать, как в некоторых фильмах и даже мультиках, макароны во время еды не стоит. Ведь так и подавиться вполне реально. Да и выглядит это не эстетично и не культурно к тому же.

Обычно едят макароны, держа в правой руке столовую вилку и столовую ложку в левой руке. При помощи вилки нити макаронных изделий вытягиваются на уровне груди, а затем отправляются в ложку и в рот. Вероятно, такой способ употребления спагетти покажется весьма непривычным. Однако так принято, да и более эстетично.

В Италии вполне разрешается употреблять макароны при помощи одной вилки и без ложки. Все, что необходимо сделать – это намотать на кухонный прибор две три нитки макаронных изделий и после этого отправить в рот.

При наматывании макарон на вилку, следует быть осторожным. Дело в том, что если спешить и быть не аккуратным, то в результате соус может испачкать одежду. А ведь потом ее будет сложно отстирать.

Не стоит пытаться намотать спагетти на вилку из центра тарелки. Сделать это будет сложнее, чем с краев. А если нужно, то можно и наколоть столовым прибором, чтобы захватить блюдо.