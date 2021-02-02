Тайны больше нет: Марина Александрова опубликовала фото с мужем

Вот и на этот раз поклонники актрисы были рады увидеть свою любимицу на съемках-концерте канала ТНТ «Женский стендап». Артистку сопровождал ее муж - режиссер Андрей Болтенко, пишет teleprogramma.pro. Глаза известной брюнетки светились счастьем и любовью. Пара держалась весь вечер рядом и мило ворковала в перерывах.

О своем выходе в свет Марина не забыла сообщить своим подписчикам в Instagram, сделав редкое селфи с супругом. Недавно вместе с сыном Андреем и дочкой Екатериной они провели время в Плесах Ивановской области, где, видимо, хорошо отдохнули и набрались романтических чувств. Звездная чета выглядела умиротворенно.