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Тайны больше нет: Марина Александрова опубликовала фото с мужем

Актриса Марина Александрова ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

38-летняя звезда сериала «Екатерина» Марина Александрова старается лишний раз не афишировать свою личную жизнь, поэтому ее появление в свете с близкими, а также публикации в Сети фотографий частного характера всегда воспринимаются публикой на ура.

Вот и на этот раз поклонники актрисы были рады увидеть свою любимицу на съемках-концерте канала ТНТ «Женский стендап». Артистку сопровождал ее муж - режиссер Андрей Болтенко, пишет teleprogramma.pro. Глаза известной брюнетки светились счастьем и любовью. Пара держалась весь вечер рядом и мило ворковала в перерывах.

О своем выходе в свет Марина не забыла сообщить своим подписчикам в Instagram, сделав редкое селфи с супругом. Недавно вместе с сыном Андреем и дочкой Екатериной они провели время в Плесах Ивановской области, где, видимо, хорошо отдохнули и набрались романтических чувств. Звездная чета выглядела умиротворенно.

Напомним, для Александровой это второй брак. С 2008-го по 2010-й годы она была замужем за актером Иваном Стебуновым. 

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