Женщина обратилась в полицию с заявлением о краже и выяснила пикантную деталь из жизни мужа
Жительница Дубая обратилась в полицию с заявлением о серийных кражах средств с ее кредитки, передает Topnews.
Жительница Дубая обратилась в полицию с заявлением о серийных кражах средств с ее кредитки, передает Topnews.
«Этот случай удивил многих полицейских – супруга и не подозревала, что ее муж подарил ее карту своей возлюбленной. В свою очередь, любовница утверждает, что не знала, что ее любимый человек женат, а супруга не могла поверить, что у мужа есть другая женщина», – рассказал один из сотрудников полиции.
Жена получила извещение из банка об очередной транзакции по кредитной карте. Она позвонила в банк и попросила заблокировать карту, а затем отправилась в полицию. Она предполагала, что карта была украдена. В течение часа стражи порядка выяснили, кто и какие услуги оплачивал картой. Полицейские утверждают, что это абсолютно нетипичный случай. По крайней мере, чаще им приходится иметь дело с людьми, совершившими покупки на незащищенных сайтах и потерявших деньги из-за мошенников.