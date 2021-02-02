Вт, 2.02.2021
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Женщина обратилась в полицию с заявлением о краже и выяснила пикантную деталь из жизни мужа

Кража с кредитной карты. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Жительница Дубая обратилась в полицию с заявлением о серийных кражах средств с ее кредитки, передает Topnews.

Жительница Дубая, обратившаяся в полицию и настроенная разоблачить грабителей, выяснила, что ее обворовал супруг, который оплачивал с ее карты дорожные штрафы своей любовницы. В ходе расследования полицейские вышли на нее и выяснили, что она использовала кредитную карту женщины - жена своего кавалера, с которой даже не была знакома.

«Этот случай удивил многих полицейских – супруга и не подозревала, что ее муж подарил ее карту своей возлюбленной. В свою очередь, любовница утверждает, что не знала, что ее любимый человек женат, а супруга не могла поверить, что у мужа есть другая женщина», – рассказал один из сотрудников полиции.

Жена получила извещение из банка об очередной транзакции по кредитной карте. Она позвонила в банк и попросила заблокировать карту, а затем отправилась в полицию. Она предполагала, что карта была украдена. В течение часа стражи порядка выяснили, кто и какие услуги оплачивал картой. Полицейские утверждают, что это абсолютно нетипичный случай. По крайней мере, чаще им приходится иметь дело с людьми, совершившими покупки на незащищенных сайтах и потерявших деньги из-за мошенников.

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