Женщина обратилась в полицию с заявлением о краже и выяснила пикантную деталь из жизни мужа

Жительница Дубая, обратившаяся в полицию и настроенная разоблачить грабителей, выяснила, что ее обворовал супруг, который оплачивал с ее карты дорожные штрафы своей любовницы. В ходе расследования полицейские вышли на нее и выяснили, что она использовала кредитную карту женщины - жена своего кавалера, с которой даже не была знакома.

«Этот случай удивил многих полицейских – супруга и не подозревала, что ее муж подарил ее карту своей возлюбленной. В свою очередь, любовница утверждает, что не знала, что ее любимый человек женат, а супруга не могла поверить, что у мужа есть другая женщина», – рассказал один из сотрудников полиции.