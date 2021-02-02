Сеть в восхищении: Пелагея в купальнике опубликовала фото без ретуши
Артистка показала изъяны, как и у любой среднестатистической женщины, пишет Topnews.
Артистка показала изъяны, как и у любой среднестатистической женщины, пишет Topnews.
Певица насладилась отпуском в полную меру – она плавала в бассейне с дочкой, занималась дайвингом, ездила на экскурсии. Причем поклонники отметили, что фотографии Пелагея даже не ретушировала, она без прикрас показала себя.
Так, Пелагея не стала скрывать недостатки фигуры, которые у нее остались после беременности. У певицы пока нет идеального пресса, но она этого и не стыдится.
На одной из опубликованных фотографий Пелагея позирует в бикини с животиком. Это не осталось незамеченным для фанатов знаменитости.
Комментаторы осыпали дочь Пелагеи комплиментами, отметив, что ребенок достался певице, как дар. Многие порадовались харизме маленькой девочки. Другие же восхитились самой артисткой, которая рискнула опубликовать свое неидеальное фото, на котором видны ее изъяны после беременности.