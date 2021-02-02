Сеть в восхищении: Пелагея в купальнике опубликовала фото без ретуши

Известная певица Пелагея решила вывезти на 4-летие дочь на отдых. Вместе с маленькой Таисией артистка отправилась в жаркую страну, откуда делилась с поклонниками многочисленными фотографиями и видео.

Певица насладилась отпуском в полную меру – она плавала в бассейне с дочкой, занималась дайвингом, ездила на экскурсии. Причем поклонники отметили, что фотографии Пелагея даже не ретушировала, она без прикрас показала себя.

Так, Пелагея не стала скрывать недостатки фигуры, которые у нее остались после беременности. У певицы пока нет идеального пресса, но она этого и не стыдится.

На одной из опубликованных фотографий Пелагея позирует в бикини с животиком. Это не осталось незамеченным для фанатов знаменитости.