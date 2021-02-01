Фото Светланы Бондарчук без трусов «слили» в Сеть

Светлана Бондарчук неожиданно оказалась в эпицентре скандала. Бывший бойфренд модели, светский фотограф Сергей Табунов опубликовал в Instagram фотографию, на которой она позирует без нижнего белья. На фото Светлана стоит в туалете спиной к объективу, из одежды на ней – только полосатый топ. Ниже пояса на Бондарчук ничего нет, только туфельки на высоких каблуках. Ее лица не видно, но чтобы не осталось сомнений, что на снимке именно Светлана, экс-возлюбленный отметил ее на фото, пишет kp.ru.