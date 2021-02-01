Фото Светланы Бондарчук без трусов «слили» в Сеть

Светлана Бондарчук неожиданно оказалась в эпицентре скандала. Бывший бойфренд модели, светский фотограф Сергей Табунов опубликовал в Instagram фотографию, на которой она позирует без нижнего белья. На фото Светлана стоит в туалете спиной к объективу, из одежды на ней – только полосатый топ. Ниже пояса на Бондарчук ничего нет, только туфельки на высоких каблуках. Ее лица не видно, но чтобы не осталось сомнений, что на снимке именно Светлана, экс-возлюбленный отметил ее на фото, пишет kp.ru.
Фотограф и галерист Сергей Табунов показал пикантную фотографию Cветланы, с которой в 2017 году закрутил страстный роман, рассказывает sib.fm.
Российский фотограф Сергей Табунов, ранее являвшийся любовником светской львицы и бывшей супруги режиссёра Фёдора Бондарчука Светланы Бондарчук, поделился в Instagram довольно откровенным снимком, на котором запечатлена последняя. На фото Бондарчук позирует в уборной в одной полосатой тельняшке и черных туфлях. Светская львица без всякого стеснения стоит у раковины спиной к фотографу и демонстрирует голые ягодицы на камеру.
«Скандал так скандал», — подписал снимок Табунов, сопроводив комментарий множеством смайлов в виде сердца.
Опубликованное фото буквально взорвало Cеть. Среди пользователей были те, кто предпочёл съязвить над увиденным: «Господи, какое позорище! Это вульгарно и отвратительно!»; «Представляю, как это »приятно« видеть в Сети, мужу Светланы», — написали пользователи Рунета.
Большинство же предпочли быть более толерантными и восхитились смелостью Бондарчук, отметив её прекрасные формы. «Это сила искусства! Уважение к Светлане за смелость!» — прокомментировали фото восхищённые пользователи, подчеркнув, что снимок получился очень художественным.
Некоторые поклонники Бондарчук стали гадать — является ли кадр архивным или сделан совсем недавно. Реакции со стороны самой светской львица пока не поступало.
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