ВИДЕО ⟩ Самый храбрый пес валгаского приюта Тимоша умеет считать! Скорее смотрите

У Тимоши очень переменчивое настроение и он не с каждым готов дружить, разве что с работниками приюта, именно благодаря этому пес получил самое теплое место в доме целую вечность назад, весной 2014 года, когда его хозяйка умерла и собака попала в заботливые руки сотрудников валгаского приюта.

Тимоша хозяйничает и в доме, и на улице, но так тихо и мирно, что под ногами и работников он никогда не путается, а также не трогает доброжелательных посетителей. Конечно же, он - член коллектива приюта, к нему так и относятся - вместе работают и вместе устраивают праздники, например, дни рождения. У Тимоши есть целая коллекция галстуков-бабочек, которые на него одевают по случаю фотографирования или дня рождения работника Тойво. Тимоша - телезвезда, он по праву заслужил этот звездный статус. По телевизору шел клип, в котором пес демонстрирует свой уникальный навык - он умеет считать и лаем давать правильный ответ.

Если надо, то Тимоша становится ночным сторожем, отпугивая непрошенных гостей, ведь собака умеет сильно и больно кусать за ногу. Как-то утром в четверг сотрудники приюта сильно испугались. Ночью воры выбили стекло дома-конторы и залезли внутрь, всё вокруг разбросали. Воры получили лишь около 100 евро из кассы, больше ничего.

К счастью, ящик для пожертвований так и остался нетронутым, всё это благодаря храброму Тимоше, который начал кусаться, защищая свой дом. Было понятно, что вор пытался отогнать собаку при помощи мопы, но Тимоша так легко не сдался. Хоть пес и маленький, он с львиным сердцем и умеет громко рычать, если надо. Кажется, что именно поэтому ворам пришлось быстро покинуть помещение и ящик с пожертвованиями остался нетронутым.

У Тимоши есть свои поклонники, которые присылают собаке письма и желают всего самого наилучшего.

О том, как помочь собакам, оказавшимся в приюте, читайте ЗДЕСЬ!

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