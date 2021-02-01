Кто это? Новые фото Татьяны Булановой шокировали народ

Певица Татьяна Буланова в минувшие выходные отдыхала на зимней рыбалке в Карелии с футболистом Владимир Быстровым. Отметим, что Владимир является другом ее бывшего мужа Владислава Радимова. Что именно связывает певицу и футболиста, не сообщается. Вполне возможно, они находятся в дружеских отношениях.

Татьяна и Владимир с удовольствием поделились совместными снимками с отдыха в социальных сетях. Пользователи были сильно удивлены внешностью Булановой. Поклонники с трудом узнали певицу на фотографиях. Артистка позировала без макияжа, поскольку была на отдыхе, и пользователи оказались поражены тем, как сильно изменилось ее лицо. Некоторые даже предположили, будто Татьяна что-то изменила во внешности. «Это не Татьяна, 100%», «Это она, просто без макияжа», «Не узнать, это точно Буланова?», «Я ее не узнала», «Не увидела Буланову», - пишут в комментариях поклонники.