Умерла легендарная советская певица Алла Йошпе
В Москве на 84-м году жизни скончалась эстрадная певица, Народная артистка РФ Алла Йошпе, сообщила в своем Facebook писательница Мария Арбатова.
В Москве на 84-м году жизни скончалась эстрадная певица, Народная артистка РФ Алла Йошпе, сообщила в своем Facebook писательница Мария Арбатова.
"Умерла Алла Йошпе - человек нереальной красоты и таланта", - сообщила Арбатова.
Алла Йошпе родилась 13 июня 1937 года в Москве. Она стала известной благодаря работе в творческом дуэте с певцом Стаханом Рахимовым, в 2002 году они оба стали Народными артистами России. В 1995 году певица была удостоена звания Заслуженной артистки России, а в 2008 получила Орден Дружбы.