Ольга Орлова впервые рассказала о тайном любовнике

Бывшая вокалистка группы «Блестящие» уверяет, что наконец-то нашла «мужчину мечты», который осыпает ее подарками и цветами. По ее словам, он очень красив и она абсолютно счастлива вместе с ним. Но подписчики все еще сомневаются в том, что избранник Ольги – свободный мужчина. Иначе, по их мнению, зачем его скрывать?

Внимательные подписчики заметили, что на недавнем дне рождения Ольги Бузовой Орлова была без спутника, и забросали ее вопросами: «Вы что, поссорились?», «Он женат?», «Просыпаетесь с собачками, на дне рождения одна... Зачем придумывать себе мужчину?» На это Орлова спокойно и иронично ответила, что и прежде никогда не афишировала свою личную жизнь, это не в ее характере. Да и вообще, счастье любит тишину. Зачем подставлять любимого под прицел многочисленных камер?

– Я никого не скрываю, мы вместе живем и везде ходим, но выкладывать в Сеть свою личную жизнь я не хочу, мне это не близко! – пояснила певица.

Тогда поклонники Орловой предложили публиковать фото своего партнера «по частям», как это делает Анастасия Волочкова. «О, интересная мысль! С какой части изволите начать?» – отшутилась Ольга.

Рассказала Орлова и о том, как ее любимый уживается с ее многочисленными собаками и их привычкой спать с хозяйкой в постели. «Они очень хитрые, – сообщила Ольга. – Они оказываются у меня в кровати, как только он уходит на работу».



