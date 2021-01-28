Пт, 29.01.2021
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Умер Василий Лановой

Василий Лановой ФОТО: Alexander Shcherbak/TASS

Актер Василий Лановой умер в возрасте 87 лет, сообщила ТАСС его жена Ирина Купченко.

Как передает РБК, мэр Москвы Сергей Собянин в своем Instagram выразил соболезнования в связи со смертью артиста.

2 января стало известно, что Лановой и Купченко заразились коронавирусом. У них не было тяжелых симптомов, но, несмотря на это, Ланового все же положили в больницу.

Днем 28 января Ланового перевели в реанимацию, так как его состояние ухудшилось. Позже знакомый народного артиста СССР Евгений Герасимов сообщил РБК, что Лановой перенес клиническую смерть.

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