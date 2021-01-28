Умер Василий Лановой

Как передает РБК , мэр Москвы Сергей Собянин в своем Instagram выразил соболезнования в связи со смертью артиста.

2 января стало известно, что Лановой и Купченко заразились коронавирусом. У них не было тяжелых симптомов, но, несмотря на это, Ланового все же положили в больницу.