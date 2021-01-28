В Китае начали брать анализы на COVID-19 из заднего прохода

Хотя некоторые эксперты заявили, что такой метод более эффективен в выявлении заболевания и позволяет лучше выявлять болезнь в бессимптомных случаях, многие медицинские работники считают, что классический тест достаточно точен и эффективен.

С 17 января в Пекине было проведено более трех миллионов тестов на COVID-19 – массовые тесты начались после того, как болезнь была обнаружена у девятилетнего мальчика. Местные власти надеются, что таким образом они смогут в кратчайшие сроки найти зараженных, изолировать их и остановить неконтролируемое распространение вируса.

Для теста в анальное отверстие пациента вводится ватный тампон на глубину от двух до трех сантиметров, цель теста – получить образец нуклеиновой кислоты.

Полная процедура занимает около десяти секунд.

Ли Тонгзэн, медицинский работник из пекинской больницы Юань, сказал каналу CCTV, что новый коронавирус дольше сохраняется в заднем проходе, поэтому его можно обнаружить, даже если вирус не обнаружен в горле и носовых полостях. Мы заметили, что у некоторых бессимптомных пациентов присутствие вируса не обнаруживается в горле уже после пяти дней болезни.

Эксперт отметил, что отобранные таким образом пробы хранятся дольше и, следовательно, имеют более высокий процент надежности.

Янг Чжанци, профессор биологии патогенов в Уханьском университете, сказал: «Нет никаких доказательств того, что вирус широко распространяется через пищеварительный тракт. Однако в некоторых случаях этот тест оказался эффективным».

Новый метод тестирования вызвал ряд юмористических откликов в популярной китайской социальной сети Weibo – один из пользователей Интернета написал: «Меня дважды проверяли через анальное отверстие, а после уже традиционным тестом. Я очень надеюсь, что они не забудут использовать другую ватную палочку – боюсь, что она попадет ко мне в рот».