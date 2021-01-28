Письмо читательницы: знакомая назвала мою еду варевом, пришлось с женщиной попрощаться

«Позвонил одноклассник мужа, раньше они с ним были не разлей вода, так как со своей девушкой, а потом уже женой он бывал у нас часто, я тоже с ней общалась, но подругами мы таки и не стали. Паша, друг мужа и Нина, его жена работали в офисе, Паша подрабатывал в доставке. Все обычно, все как у всех. Изменения произошли примерно 2 два года назад.

Всё прям как в сказке про Золушку. У Паши умер отец, семью мужчина бросил, когда мальчик был еще совсем маленький, укатил в Москву, и каким-то образом не только смог там остаться, но даже обзавелся бизнесом и новой женой, вот только детей так больше и не завел.

Примерно 8 лет назад у блудного отца видимо проснулась совесть, звонил, приезжал, пытался наладить отношения с сыном, но Паша всё общение пресекал. Так вот, отец этот отошел в другой мир, и оставил Паше подарок, две московские квартиры. Для нашего города, где люди живут на 150 евро, квартира в столице страны - это просто чудо-чудное.

Уж как семья распорядилась имуществом, я не знаю, у мужа не спрашивала, знаю только, что одну квартиру продали, переехали за город, открыли небольшой бизнес.

Нину как подменили. Обобщатся с ней стало просто невозможно.

Став столичной дамой, Нина отказалась от всей своей родни. Смеясь, она рассказывала нам, что ей стыдно за своих родителей, живущих в провинции. Чтобы навсегда обрубить корни, женщина кинула всех родственников в черный список, чтобы вдруг в столицу не приехали.

Знаю я их, сейчас начнут племянников мне привозить, чтобы они тоже в столице жили. Не резиновая! А квартира моя - не общежитие!

Отвлеклась... готовлю я значит праздничный ужин, муж делает мясо по-французски, раздается звонок. Паша... уже несколько дней в нашем городе, говорит, что хочет с женой заехать, чай попить. Ну нам не жалко, стол готов.

Предупредили, что у нас ремонт, поэтому, если не смущает, то милости просим.

Поставили закуски, выпечку, салаты, ждем горячее и гостей.

Паша был как всегда весел и всему рад, Нина зашла чернее тучи.

У вас что, ремонт? Знаете, сколько этот пуховик стоит? Паша, ты почему мне не сказал!

Паша на жену шикнул и провел к столу.

А че, в смысле? Майонез? Ну и кто из вас это готовил? - спросила строго Нина. 3

Мы с мужем даже сказать ничего не успели. От такого наезда, просто потеряли дар речи.

Я вообще-то на диете! Варево это есть не буду. Паша, давай доставку! 3

Паша, покраснел, извинился, сказал, что позже приедет, чтобы отметить встречу и вытолкал жену в подъезд, даже не дав ей толком одеться.

Крику было, конечно... вот почему человек вел себя по-хамски, а стыдно мне?

Даже мысли были, что это мы виноваты, что не спросили, приготовили, кто же знал, что женщину так переклинило. К счастью, позже меня отпустило, ведь я проявила радушие, накрыла стол, и винить мне себя не в чем. Ведь все то, что сказала Нина, можно было сказать по-другому. Ну или принести с собой свою диетическую еду.

Я попросила мужа больше эту даму к нам не приглашать. Хочет с другом общаться, пусть это делает в кафе. Дома мне цирк не нужен.

Как вы считаете, правильно ли я поступила, решив ограничить общение с этой семьей?» - спрашивает женщина.