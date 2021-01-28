Чт, 28.01.2021
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Офтальмолог рассказала об угрозе коронавируса для глаз

Из-за коронавируса может ухудшиться зрение. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Резервы организма после перенесенного COVID-19 истощаются, передает Topnews.

Переболевшие коронавирусом люди могут столкнуться с серьезными болезнями глаз. После лечения от COVID-19 пациентам рекомендовано обратиться к специалисту, который проверит зрение и пропишет препараты.

Так, по словам Татьяны Шиловой, врача-офтальмолога, коронавирус может привести к аллергическому конъюнктивиту. Причем заболевание может сопровождать коронавирус или появиться после него.

В интервью «Звезде» врач объяснила, что конъюнктивит обычно сопровождает коронавирус. Дело в том, что вирус попадает в организм через слизистую оболочку глаза. После тяжелой формы и лечения у людей может ухудшиться острота зрения, им приходится менять очки или линзы.

К врачу обращаются пациенты и с микротромбозами, которые приводят к нарушениям кровообращения в мелких сосудах. В итоге у людей развивается затуманивание. «Истощаются функциональные резервы организма», – добавляет офтальмолог.

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