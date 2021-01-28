Чт, 28.01.2021
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Еще одна жертва пластики: Деми Мур вышла на подиум с изуродованным лицом

Деми Мур пять лет назад ФОТО: Jordan Strauss/AP

Актриса вышла на подиум в рамках показа коллекции Fendi весна-лето 2021 и очень удивила зрителей своим внешним видом. Похоже, Деми Мур слишком увлеклась пластическими операциями, которые изменили ее лицо в худшую сторону, пишет «Стархит».

Вероятно, Деми стремилась сделать себе острые скулы, избавиться от ненавистных морщин и сделать овал лицо более четким, что привело к печальным последствиям. «Что с ней произошло? Увольте ее пластического хирурга!»; «Она не видит, что изуродована? Как ходить с таким лицом?!»; «Боже, что с ней стало?! Бедная женщина!» — такие комментарии пестрят под фото 58-летней Мур в социальной сети.

Сама звезда пока не прокомментировала нападки в свой адрес, зато рассказала, что была очень счастлива принять участие в показе.

Деми Мур ФОТО: STEPHANE DE SAKUTIN/AFP

«Исполнилось моя детская мечта, — отметила она. — Спасибо, что дали мне возможность открыть шоу Fendi. Поздравляю бренд с ярким и волшебным дебютом!»

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