Еще одна жертва пластики: Деми Мур вышла на подиум с изуродованным лицом

Вероятно, Деми стремилась сделать себе острые скулы, избавиться от ненавистных морщин и сделать овал лицо более четким, что привело к печальным последствиям. «Что с ней произошло? Увольте ее пластического хирурга!»; «Она не видит, что изуродована? Как ходить с таким лицом?!»; «Боже, что с ней стало?! Бедная женщина!» — такие комментарии пестрят под фото 58-летней Мур в социальной сети.