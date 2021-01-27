Женщина потратила десять тысяч долларов, чтобы спасти свою домашнюю курицу

Нотнагель увидела Блю в местном продуктовом магазине и купила ее за 12 долларов. С того дня ее любовь к птице только укрепилась. В отличие от других владельцев кур, она относится к птице с такой заботой, которая больше характерна для людей.

Селета регулярно одевает Блю в платье, вышитое сердечками. Селета и Блю вместе ходят за покупками в местные магазины. Нотнагель кормит домашнюю птицу продуктами для людей, такими как клубника, сыр, арбуз и булочки.

«Она великолепна. Ей очень нравится, когда ее держат на руках. Она просто лежит у меня на коленях, закрывает глаза и начинает »мурлыкать«, - сказала Селета.

Однако в марте 2020 года пернатая подруга Селеты внезапно серьезно заболела. Птица начала спать больше обычного и задыхаться.

«Она не могла дышать. Это было страшно», - вспоминала Селета.

Женщина заплатила за рентген, анализы крови, УЗИ и эхокардиограмму, чтобы выяснить, в чем дело.

У птицы обнаружили врожденный порок сердца. Дефект влиял на развитие сердца и сосудов рядом с ним, что в итоге привело к респираторной недостаточности.

Исправить это у человека, кота или собаки - обычное дело, а вот курам таких операций еще никогда не делали.

Проведение экспериментальной операции стоит 4000 долларов (3294 евро). Однако Селета была готова на все.

«Она - моя родственная душа. Я сказала мужу: "Если Блю не справится, то ты можешь вырыть такую яму, чтобы там поместились мы обе. Я просто не знаю, смогу ли я жить без нее, она моя родственная душа"», - рассказала женщина.

10 ноября ветеринарный кардиолог Брайан Скансен и его команда провели 30-минутную операцию на сердце курицы. По словам врача, птица была нестабильной, ее давление упало, а пульс был неустойчивым, однако Блю выдержала и через двенадцать часов уже нормально ходила.