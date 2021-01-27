Как правильно питаться зимой, чтобы не пришлось потом худеть к лету

Ксения Селезнева, руководитель направления диетологии Европейского Медицинского Центра, врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Обычно с наступлением холодов большинство из нас ощущает дефицит энергии. Это объяснимо: причиной тому короткий световой день и холод. Именно из-за этого нам не хочется двигаться, постоянно клонит в сон, когда погода пасмурная, сложно даже заставить себя выйти на прогулку. А если учесть, что посещения спортзалов сейчас, в период пандемии, затруднительны, набор веса практически неизбежен. Или все-таки нет?

При этом не стоит оправдываться тем, что лишний вес нужен «для тепла». Мы давно живем в комфортных квартирах, ездим в теплом транспорте и можем купить одежду, отлично защищающую от холода и ветра. Так что кардинального изменения рациона для «подпитки дополнительной энергией» нам не нужно. Если тянет съесть что-то жирное или калорийное, истинной потребности у организма в этом нет. Все аргументы в пользу того, что это запрограммировано природой, — это в большинстве отговорки и оправдания. Об этом пишет портал «Женский Рамблер».

Как правильно скорректировать свой рацион зимой

Что действительно стоит сделать в холодное время года — пересмотреть свой рацион в пользу увеличения доли теплых блюд и напитков. Например, я советую готовить и есть супы, но не очень жирные и наваристые. Из напитков для многих на первом месте стоит горячий чай, но можно сделать себе его и без заварки. Возьмите замороженные ягоды, лучше, если в смеси будет шиповник, добавьте листья мяты, корень имбиря, лайм или лимон, залейте кипятком, и это будет отличная альтернатива привычному чаю. Такой напиток утолит жажду и согреет, насытит витаминами.

Екатерина Еремина, врач-терапевт, врач-диетолог австрийского центра здоровья Verba Mayr

Для начала стоит обратить внимание на обстановку вокруг при приеме пищи. Старайтесь есть в спокойном эмоциональном состоянии — это способствует правильному пищеварению. Ешьте медленно, тщательно пережевывая еду. На прием пищи тратьте не менее 20 минут, не отвлекаясь на телефон, просмотр телевизора или чтение, чтобы успело сформироваться чувство сытости. Следите за объемом порций и контролируйте аппетит. Старайтесь не садиться за стол очень голодными — в таком состоянии непросто следить за объемом съеденной пищи.

Исключите перекусы

Старайтесь питаться 3 раза в день: полноценный завтрак, обед и ужин, не позднее 3-4 часов до сна. Такое питание способствует профилактике сахарного диабета, так как сохраняется чувствительность клеток к инсулину.

Пейте больше воды