О плохих сторонах выбора Каи Каллас в качестве премьер-министра: вчера прошел тяжелый разговор с сыном

В отличие от мужчин, которые не могут делать два дела одновременно, cовременная женщина сразу может делать сто дел, тем самым совмещая дом, воспитание детей и работу. Далеко не многие в силах выдержать такой нагрузки, и это естественно, что путь женщины XXI века не будет гладким. Совмещая все подряд и крутясь, как белка в колесе, мы всегда чем-то жертвуем. Вот и в семье Каи Каллас произошел разговор, который расстроил нового премьер-министра.
«Вчера у меня был очень грустный разговор с моим сыном, потому что он сказал: "это так, что теперь есть только Кая Каллас, а мамы больше нет"»,
- грустно поделилась новая глава правительства.
Хоть Каллас и не могла проводить много времени со своей семьей в последние недели, она призналась, что нужно продолжать и стараться поддерживать необходимый баланс в будущем между работой и личной жизнью. Что ж, желаем Каи Каллас удачи, и надеемся, что ее муж - инвестиционный банкир Арво Халлик - поддержит ее во всем.
Видео интервью на эстонском можете посмотреть ЗДЕСЬ!
Читайте стихотворение Роберта Рождественского, который так и называется «Современная женщина» (1982 г.).
Современная женщина суетою замотана,
Но, как прежде, божественна!
Пусть немного усталая, но, как прежде, прекрасная,
До конца непонятная, никому не подвластная.
Современная женщина!
То грустна и задумчива,
То светла и торжественна.
Доказать ее слабости, побороть ее дерзости
Зря мужчины стараются, понапрасну надеются.
Не бахвалится силою, но на ней тем не менее
И заботы служебные, и заботы семейные.
Все на свете познавшая, все невзгоды прошедшая,
Остается загадкою современная женщина!