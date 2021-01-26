О плохих сторонах выбора Каи Каллас в качестве премьер-министра: вчера прошел тяжелый разговор с сыном

В отличие от мужчин, которые не могут делать два дела одновременно, cовременная женщина сразу может делать сто дел, тем самым совмещая дом, воспитание детей и работу. Далеко не многие в силах выдержать такой нагрузки, и это естественно, что путь женщины XXI века не будет гладким. Совмещая все подряд и крутясь, как белка в колесе, мы всегда чем-то жертвуем. Вот и в семье Каи Каллас произошел разговор, который расстроил нового премьер-министра.

«Вчера у меня был очень грустный разговор с моим сыном, потому что он сказал: "это так, что теперь есть только Кая Каллас, а мамы больше нет"», 8

- грустно поделилась новая глава правительства.

Хоть Каллас и не могла проводить много времени со своей семьей в последние недели, она призналась, что нужно продолжать и стараться поддерживать необходимый баланс в будущем между работой и личной жизнью. Что ж, желаем Каи Каллас удачи, и надеемся, что ее муж - инвестиционный банкир Арво Халлик - поддержит ее во всем.

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