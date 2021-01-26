Анна Седокова в крошечном бикини блеснула пышной грудью на весь пляж
Бывшая солистка «ВИА Гры» решила опубликовать пикантный кадр с отдыха в Майами, пишет teleprogramma.pro.
Бывшая солистка «ВИА Гры» решила опубликовать пикантный кадр с отдыха в Майами, пишет teleprogramma.pro.
Анна Седокова не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Певица не раз переживала, что не смогла вернуться в форму после третьих родов. А когда девушку год назад засняли на пляже, показав ее целлюлит, то артистке пришлось признаться, что она не идеальная, но научилась любить себя. После этого бывшая солистка «ВИА Гры» встретила свою любовь. Она вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму.
Примечательно, что спортсмен во всем поддерживает Анну. Он порой сам снимает ее в пикантных образах. Вот уже несколько недель певица отдыхает в Майами. Она заполонила Сеть откровенными фото в купальниках. В очередной раз артистка появилась на пляже почти голой, надев нюдовое бикини. Она позировала, сидя на коленках. Седокова блеснула пышными бедрами и внушительной грудью, которая едва поместилась в лиф.
Вечером артистка накинула на плечи белую рубашку. Она не стала ее застегивать, подразнив весь пляж пышными формами. Комментарии к своим постам звезда ограничила, но поклонники успели одарить ее комплиментами. Если раньше многие осуждали многодетную маму за стремление себя показать во всей красе, то теперь Анна чаще всего вызывает у фанатов зависть, что видно по их комментариям.