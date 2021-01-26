Анна Седокова в крошечном бикини блеснула пышной грудью на весь пляж

Анна Седокова не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Певица не раз переживала, что не смогла вернуться в форму после третьих родов. А когда девушку год назад засняли на пляже, показав ее целлюлит, то артистке пришлось признаться, что она не идеальная, но научилась любить себя. После этого бывшая солистка «ВИА Гры» встретила свою любовь. Она вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму.

Примечательно, что спортсмен во всем поддерживает Анну. Он порой сам снимает ее в пикантных образах. Вот уже несколько недель певица отдыхает в Майами. Она заполонила Сеть откровенными фото в купальниках. В очередной раз артистка появилась на пляже почти голой, надев нюдовое бикини. Она позировала, сидя на коленках. Седокова блеснула пышными бедрами и внушительной грудью, которая едва поместилась в лиф.