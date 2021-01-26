«С тебя всё равно 25 евро»: коллега пригласила в гости вместо корпоратива. Показываю, что было на столе

Татьяна Лебединская поделилась историей того, как сходила на корпоратив к коллеге в гости и пришла в недоумение, увидев то, что было на столе. А с вами происходило что-то подобное?
Собирались мы в кафе на корпоратив. Выходило примерно 25 евро с человека без напитков.
Но после того, как все переболели, мы задумались о своем здоровье и о своей безопасности. Поэтому поход в кафе отменили, да и сейчас не самое лучшее время для этого, так как не все рестораны и кафе работают.
И решили собраться небольшим кругом дома.
Так даже лучше. А то надо было бы платье покупать, а я так ничего и не присмотрела.
Ну и если собираешься дома, то все равно будет дешевле. Ведь готовишь сам.
«С тебя все равно 25 евро», - сказала моя коллега.
Я слегка удивилась, почему цены такие же как в ресторане. Но когда пришла к ней домой, то мне стало ясно.
На 8 человек стол получился шикарный.
На столе были и закуски, и горячее.
Она заказала запеченные и обычные роллы, и шашлык.
Причем шашлыка было 2 вида: свиной и куриный.
К шашлыку шла запеченная в мундире картошка и маринованный лучок.
Была сырная нарезка, нарезка из помидоров «Черри».
И, конечно же, куда уж без него - салат Оливье, который стал уже традиционным блюдом.
Вот поэтому и получилась - 25 евро с каждого. Роллы же стоят дорого. По цене мяса.
Но стол получился отличным! Главное - минимум своих физических затрат - у плиты стоять не пришлось. Для тех, кто не любит готовить - отличный вариант!
Ну и к чаю у нас был торт Muinasjutt. Такой торт тоже стал уже классическим.
В общем, мы хорошо поели и провели время.
Главное, у гостеприимной хозяйки не было хлопот с готовкой.