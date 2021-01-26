«С тебя всё равно 25 евро»: коллега пригласила в гости вместо корпоратива. Показываю, что было на столе

Собирались мы в кафе на корпоратив. Выходило примерно 25 евро с человека без напитков.

Но после того, как все переболели, мы задумались о своем здоровье и о своей безопасности. Поэтому поход в кафе отменили, да и сейчас не самое лучшее время для этого, так как не все рестораны и кафе работают.

И решили собраться небольшим кругом дома.

Так даже лучше. А то надо было бы платье покупать, а я так ничего и не присмотрела.

Ну и если собираешься дома, то все равно будет дешевле. Ведь готовишь сам.

«С тебя все равно 25 евро», - сказала моя коллега.

Я слегка удивилась, почему цены такие же как в ресторане. Но когда пришла к ней домой, то мне стало ясно.

Фото праздничного стола в гостях у коллеги по работе ФОТО: Zen.Yandex.ru/Татьяна Лебединская

На 8 человек стол получился шикарный.

На столе были и закуски, и горячее.

Она заказала запеченные и обычные роллы, и шашлык.

Причем шашлыка было 2 вида: свиной и куриный.

К шашлыку шла запеченная в мундире картошка и маринованный лучок.

Праздничный стол на 8 человек ФОТО: Zen.Yandex.ru/Татьяна Лебединская

Была сырная нарезка, нарезка из помидоров «Черри».

И, конечно же, куда уж без него - салат Оливье, который стал уже традиционным блюдом.

Шашлык на праздничном столе ФОТО: Zen.Yandex.ru/Татьяна Лебединская

Вот поэтому и получилась - 25 евро с каждого. Роллы же стоят дорого. По цене мяса.

Но стол получился отличным! Главное - минимум своих физических затрат - у плиты стоять не пришлось. Для тех, кто не любит готовить - отличный вариант!

Ну и к чаю у нас был торт Muinasjutt. Такой торт тоже стал уже классическим.

В общем, мы хорошо поели и провели время.

Главное, у гостеприимной хозяйки не было хлопот с готовкой.