Вот почему Мэрилин Керро советует убрать из дома зеркала и рамки с вашими фотографиями!

«Я не рекомендую расставлять зеркала, потому что младенцы не должны себя особо разглядывать в отражении. Их чакры открыты и они смогут через глаза - зеркала души - общаться с потусторонним миром и призывать в гости нежеланных духов. Особенно уязвимы новорожденные и младенцы до девяти месяцев»,

Также Мэрилин не хочет выставлять фотографии в рамках, потому что она не хочет жить прошлым и хочет, чтобы в ее детях развивалась собственное чувство независимости. «Когда они смотрят фотографии из прошлого, они как бы застревают в них и чувствуют себя в безопасности благодаря изображенным на них людям», - говорит Мэрилин.