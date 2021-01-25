Вот почему Мэрилин Керро советует убрать из дома зеркала и рамки с вашими фотографиями!
В недавнем интервью журналу Kroonika Мэрилин Керро поделилась с читателями особенностями её уникального дома.
В недавнем интервью журналу Kroonika Мэрилин Керро поделилась с читателями особенностями её уникального дома.
Так, например, в доме экстрасенса не так много зеркал или фотографий в рамах, передает портал Uudised.tv3.ee.
«Я не рекомендую расставлять зеркала, потому что младенцы не должны себя особо разглядывать в отражении. Их чакры открыты и они смогут через глаза - зеркала души - общаться с потусторонним миром и призывать в гости нежеланных духов. Особенно уязвимы новорожденные и младенцы до девяти месяцев»,
- делится медиум, дочери которой недавно исполнился 1 год.
Также Мэрилин не хочет выставлять фотографии в рамках, потому что она не хочет жить прошлым и хочет, чтобы в ее детях развивалась собственное чувство независимости. «Когда они смотрят фотографии из прошлого, они как бы застревают в них и чувствуют себя в безопасности благодаря изображенным на них людям», - говорит Мэрилин.