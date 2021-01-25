Пластический хирург раскрыл секрет молодости Пугачевой
Алла Пугачева, очевидно, много времени уделяет своей внешности. Как считают многие поклонники, в свои 72 года Примадонна выглядит намного моложе, пишет Экспресс газета.
Алла Пугачева, очевидно, много времени уделяет своей внешности. Как считают многие поклонники, в свои 72 года Примадонна выглядит намного моложе, пишет Экспресс газета.
Артистка не раз делала пластические операции, чтобы омолодиться. Пластический хирург Александр Вдовин считает, что Алла Пугачева пользуется специальными американскими методиками омоложения. По словам хирурга, сейчас, в силу возраста, Алла Борисовна уже не может себе позволить делать пластические операции, как раньше, так что она пользуется другими способами для того, чтобы лучше выглядеть.
Примадонна всегда следила за своей внешностью, она была одной из первых звезд, кто стал делать пластические операции. В ее нынешнем возрасте все хирургические вмешательства запрещены. Поэтому Алла Борисовна регулярно посещает косметолога. Она делает поддерживающие процедуры по омолаживанию лица. Скорее всего, раз в год Пугачева делает процедуры на аппаратах Альтера и Фрактора. Аппараты были изобретены в США и пользуются огромной популярностью среди американцев. Это метод радиоволнового лифтинга, в короткие сроки улучшающий качество кожи как снаружи, так и изнутри,
— рассказал пластический хирург, пишет «Собеседник».