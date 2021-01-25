Пластический хирург раскрыл секрет молодости Пугачевой

Примадонна всегда следила за своей внешностью, она была одной из первых звезд, кто стал делать пластические операции. В ее нынешнем возрасте все хирургические вмешательства запрещены. Поэтому Алла Борисовна регулярно посещает косметолога. Она делает поддерживающие процедуры по омолаживанию лица. Скорее всего, раз в год Пугачева делает процедуры на аппаратах Альтера и Фрактора. Аппараты были изобретены в США и пользуются огромной популярностью среди американцев. Это метод радиоволнового лифтинга, в короткие сроки улучшающий качество кожи как снаружи, так и изнутри,