Пей на здоровье. Пять причин не отказываться от кофе

Но вау-эффект после подобных ограничительных мер не наступает. Почему не стоит исключать кофе из своего ежедневного рациона, объясняет российский врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников.

Причина №1. Кофе для здоровья

Все мифы о вреде кофе связаны с одним конкретным веществом – кофеином и его стимулирующим действием. Но кофеина в кофе всего 0,6 - 0,7 % от общего состава. А это куда меньше, чем в чае. Причем содержится он как в черном, так и в зеленом чаях, в мате, а также в какао, энергетиках и БАДах. Да и кофеин в разумных количествах скорее полезен.

Он способен снять головную боль, стимулировать сердечную деятельность и дыхание в случае простуды, устраняет сонливость, повышает умственную и физическую работоспособность. Именно поэтому организму так нравится кофеин.

Современные научные исследования подтверждают, что умеренное употребление кофе предотвращает риск болезней Альцгеймера и Паркинсона, диабета второго типа и не способствуют развитию сердечнососудистых патологий. Более того снижает риск развития рака печени, простаты и молочной железы.

Причина №2. Кофе для красоты

Косметологи кофе любят. Во-первых, это вкусно, во-вторых, он способствует доверительному общению с клиентом, в-третьих, помогает бороться со старением. Вместе с небольшой долей кофеина кофейное зернышко содержит настоящий «молодильный пакет» элементов: витаминов и антиоксидантов. Веществ, чья подтвержденная суперспособность – связывать (нейтрализовать) свободные радикалы, запускающие в организме процессы старения.

Свободные радикалы мы черпаем из малоэкологичной окружающей среды, образа жизни и питания. Именно они останавливают выработку коллагена и делают непригодной для клеток кожи ее основной матрикс – гиалуроновую кислоту. И противодействовать этому могут антиоксиданты, которые в изобилии содержатся в кофейных зернах. С точки зрения косметологии кофе полезен, потому что:

1. активизирует микроциркуляцию кровотока – это питание кожи, а значит профилактика преждевременного старения.

2. Хорошо стимулирует лимфоток, то есть борется с отеками, а это тоже отодвигает старение и появление морщин.

3. Воздействует на особые ферменты, которые отвечают за регенерацию кожи, тем самым замедляет ее увядание.

4. Расщепляет жиры, что немаловажно для борьбы с локальными жировыми отложениями.

5. За счет содержания линолевой кислоты способствует формированию естественного щита от негативных воздействий среды - липидного барьера кожи. Повышает ее эластичность и замедляет процессы увядания.

А большое содержание микроэлементов и витаминов помогает коже правильно «работать».

Причина №3. Кофе для тех, у кого низкое давление

Врачи единодушны в одном – кофе не стоит пить на голодный желудок, поскольку напиток повышает кислотность.

Его нельзя сочетать со спиртными напитками. Кофеин облегчает проникновение алкоголя к мозгу, и гурманская радость в виде кофе с коньяком способна спровоцировать такое явление, как трезвое опьянение. Этот вредный союз провоцирует спутанность сознания и сердечную аритмию.

Кофеин помогает вымывать из организма кальций, поэтому пить кофе с осторожностью стоит пожилым.

Существует момент негативного воздействия на плод, и это вносит напиток в лист противопоказаний для беременных.

Кофе способен одномоментно повышать артериальное давление, так что с аккуратностью его следует употреблять гипертоникам. Но если вы находитесь в противоположном лагере, то этот напиток может вас взбодрить.

Причина №4. Кофе для легкого загара

Что касается наружного применения кофе, здесь однозначное «нет» нужно сказать кофейной гуще для лица. Любое скрабирование травмирует кожу и может привести к инфекциям или пигментации. Единственное, что можно использовать, — это некрепкий кофейный напиток в качестве естественного тоника. Он, кстати, сработает и как природный бронзатор.

Причина №5. Кофе для удовольствия

Главный показатель вреда и пользы кофе – это ваше состояние. Если вам вкусно, атмосферно и хочется жить, не отказывайтесь от любимого напитка, просто определите для себя комфортную дозу. Традиционно считается, что без негативных последствий можно выпить 1-2 чашки, но все это очень индивидуально.