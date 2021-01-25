«Он давно родился»: последний любовник Юлии Началовой рассказал о тайном сыне

Отцом ребенка называют последнего любовника звезды судью Владислава Кудрю. Мол, исполнительница при жизни заморозила яйцеклетки, а после ее смерти Кудря воспользовался услугами суррогатной матери. Теперь у него есть сын от артистки. Светские хроникеры сбились с ног, чтобы выяснить правду. Ушлые репортеры даже позвонили Владиславу.

Последний любовник певицы Юлии Началовой, которая умерла 16 марта 2019 года, впервые высказался о своем сыне. Светские хроникеры бросились к нижегородскому судье Вячеславу Кудре с поздравлениями. В ответ он заявил, что не женился после смерти Юлии. А также подтвердил факт рождения сына. «Спасибо, только вы опоздали. Он у меня давно родился. Не знаю, кого вы можете поздравить со свадьбой с прошедшей, и какая была супруга. Я не знаю, что пишут СМИ, к сожалению, или к счастью. У меня очень много работы. Как зовут сына сказать не могу. Юли уже больше нет», - сдержанно сообщил мужчина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Напомним, о ребенке Владислава Кудри стало известно после дня рождения дочери Юлии Началовой. Вере Алдониной исполнилось 14 лет, свой праздник она отметила в итальянском ресторане вместе с папой Евгением Алдониным, его новой женой, родителями Юлии и ее экс-возлюбленным. Владислав на празднике был с маленьким ребенком, которого именинница часто обнимала и целовала. Светские хроникеры заявили, что это брат девочки по маме. Кудря, к слову, помогал Началовой решить вопрос с квартирой, которую она приобрела еще в отношениях с хоккеистом Александром Фроловым. Судья рассказывал, что они познакомились в общей компании. Юлия отмечала, что очень ценит возлюбленного за то, что он делает для нее.