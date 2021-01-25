Пн, 25.01.2021
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И это все о ней: первый комментарий Давы о расставании с Ольгой Бузовой

Ольга Бузова и Давид Манукян ФОТО: Shutterstock

После громкого расставания с певицей блогер впервые выразил собственные чувства. Дава вышел на паркет шоу «Танцы со звездами» и искренне рассказал о том, что произошло в его отношениях с Ольгой Бузовой, пишет «Стархит».

Переживания поклонников танцевального шоу на канале «Россия-1» были направлены в сторону Давы, который за несколько часов до эфира получил серьезную травму плеча прямо на репетиции. Блогеру сделали экстренную операцию и запретили танцевать, но он ослушался медиков и вышел на сцену с фиксатором на руке. Однако, тревожит зрителей и моральное состояние участника — совсем недавно Дава расстался с Ольгой Бузовой. В эфире шоу Манукян впервые прокомментировал расставание с певицей. 

«Спасибо за поддержку, особенно сейчас. К сожалению, это жизнь, и все, что начинается, может закончиться. Это был пройденный этап. Не хочу говорить о личной жизни», — поделился он. 

Жюри с пониманием отнеслось к блогеру и отметило, что он очень органично влился в номер, несмотря на все жизненные неурядицы. 

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