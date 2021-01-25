И это все о ней: первый комментарий Давы о расставании с Ольгой Бузовой

Переживания поклонников танцевального шоу на канале «Россия-1» были направлены в сторону Давы, который за несколько часов до эфира получил серьезную травму плеча прямо на репетиции. Блогеру сделали экстренную операцию и запретили танцевать, но он ослушался медиков и вышел на сцену с фиксатором на руке. Однако, тревожит зрителей и моральное состояние участника — совсем недавно Дава расстался с Ольгой Бузовой. В эфире шоу Манукян впервые прокомментировал расставание с певицей.

«Спасибо за поддержку, особенно сейчас. К сожалению, это жизнь, и все, что начинается, может закончиться. Это был пройденный этап. Не хочу говорить о личной жизни», — поделился он.