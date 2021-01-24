Певица Монеточка беременна?

Отметим, что последнее время публикации Монеточки либо специально выглядят размытыми, либо на половину тела — что наводит на мысль об интересном положении певицы. Правда, зная ее любовь к юмору и розыгрышам, есть сомнения в этом заявлении.

К слову, в декабре певица вышла замуж за давнего друга и продюсера Виктора Исаева. 22-летняя Лиза (настоящее имя звезды) не особенно любит распространяться по поводу личной жизни, поэтому, когда она опубликовала кадр с кольцами, то многие удивились.

Последнее время звезда живет в Сочи — для нее это место силы, где она набирает энергию, которую затем выплескивает в творчество. «Я подумала, раз мне здесь так нравится, почему бы не вложить сюда все свои накопления? Мой дом обошелся мне дешевле, чем обычные дома. Мы купили маленький старенький домик. Там у соседей такие роскошные дома из какого-то бруса, все так красиво. А мой стоял там такой маленький дурачок смешной. Поэтому было не очень дорого. Но мы с папой сразу сделали ремонт, получилось мило», — ранее делилась подробностями Монеточка.