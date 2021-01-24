Девушка, которую в школе травили за некрасивую внешность, потратила кучу денег, чтобы отомстить

Девушка рассказала, что, когда она была подростком, над ней жестоко издевались из-за внешности, называли страшной, толстой, похожей на парня. Селин настолько переживала, что притворялась больной, чтобы не ходить в школу и избежать насмешек. А однажды её и вовсе избили, пишет Life.ru.

«Они сказали, что я уродлива. <...> У меня не было возможности показать, что я хороший человек. После этого меня избили, всё, что я могла сделать, — это убежать. Я никому об этом не рассказывала, потому что мне было стыдно», - вспоминает Селин Сентино.

В итоге Селин решила, что она должна стать счастливой наперекор всем. А это возможно, если она будет красивой. Девушка нашла подработку парикмахером и стала копить деньги, чтобы осуществить мечту. Во-первых, она хотела очень большую грудь, как у Памелы Андерсон, чтобы быть женственной.

«Когда я впервые сделала пластику груди, это было удивительное чувство. Я хотела <...> быть красивее. К счастью, у меня не было никаких осложнений», - говорит она.

Затем девушка ещё два раза увеличила грудь и изменила в себе всё, что ей не нравилось: от скул до подбородка. Она потратила на операции £38 тыс., и теперь её просто не узнать. По словам Селин, она наконец чувствует себя уверенной и счастливой. Девушка ведёт популярный аккаунт в "Инстаграме", где у неё 63 тыс. подписчиков, и говорит, что теперь мужчины от её внешности без ума.

«Я хотела быть счастливой, поэтому изменила всё, что мне не нравилось. <...> Люди по-разному реагируют. Кто-то говорит, что я отлично выгляжу, кто-то — что это всё ненастоящее. Но в основном реагируют позитивно. А мужчины сходят с ума от моего вида», - рассказывает красотка.

Но, по словам Селин, несмотря на перемены в жизни, она не простила обидчиков и не собирается давать им второй шанс.