Вс, 24.01.2021
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Британская газета: последняя обитель матриархата находится на эстонских островах

Kihnu Virve. ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees / Scanpix

Британское издание Daily Mail опубликовала статью про матриархат в Эстонии. Так, острова Кихну и Мания — последние в Европе, где в обществе правят пожилые женщины.

Газета пишет, что женщины в возрасте на этих островах за все отвечают, а мужчины отходят на второй план, пишет Elu24.

Объяснение этому феномену простое — раньше мужчины покидали острова на месяцы, чтобы охотиться на тюленей и ловить рыбу. В отсутствии мужчин женщины выполняли всю хуторскую работу, решали возникающие в обществе проблемы и сохраняли традиции.

А норвежский фотограф Анне Хелене Гельстади провела на островах Кихну и Мания одиннадцать лет, чтобы запечатлеть женщин для книги «Большое сердце, сильные руки».

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