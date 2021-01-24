Британская газета: последняя обитель матриархата находится на эстонских островах

Газета пишет, что женщины в возрасте на этих островах за все отвечают, а мужчины отходят на второй план, пишет Elu24.

Объяснение этому феномену простое — раньше мужчины покидали острова на месяцы, чтобы охотиться на тюленей и ловить рыбу. В отсутствии мужчин женщины выполняли всю хуторскую работу, решали возникающие в обществе проблемы и сохраняли традиции.