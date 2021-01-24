Британская газета: последняя обитель матриархата находится на эстонских островах
Британское издание Daily Mail опубликовала статью про матриархат в Эстонии. Так, острова Кихну и Мания — последние в Европе, где в обществе правят пожилые женщины.
Британское издание Daily Mail опубликовала статью про матриархат в Эстонии. Так, острова Кихну и Мания — последние в Европе, где в обществе правят пожилые женщины.
Газета пишет, что женщины в возрасте на этих островах за все отвечают, а мужчины отходят на второй план, пишет Elu24.
Объяснение этому феномену простое — раньше мужчины покидали острова на месяцы, чтобы охотиться на тюленей и ловить рыбу. В отсутствии мужчин женщины выполняли всю хуторскую работу, решали возникающие в обществе проблемы и сохраняли традиции.
А норвежский фотограф Анне Хелене Гельстади провела на островах Кихну и Мания одиннадцать лет, чтобы запечатлеть женщин для книги «Большое сердце, сильные руки».