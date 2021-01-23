«Уважающий себя мужчина не вернется»: Боня отчитала Бузову за скандальное расставание с Давой

Расставание Ольги Бузовой и рэпера Давы всерьез заинтересовало Викторию Боню. Теледива разложила поющей телеведущей по полочкам, как нужно себя вести в такой щекотливой ситуации. Разрыв Ольги Бузовой и ее бойфренда после свадебного обряда на Мальдивах стал сенсацией в мире шоу-бизнеса. Подробности личной жизни артистки обсуждают все, кому не безразлична ее судьба. После того, как теледива объявила о расставании с Давой, а также обвинила его в побоях и изменах, слова поддержки потекли в ее адрес рекой. Одной из главных публичных персон, которые записали для Ольги Бузовой развернутые послания, стала Виктория Боня.