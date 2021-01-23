Вс, 24.01.2021
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«Уважающий себя мужчина не вернется»: Боня отчитала Бузову за скандальное расставание с Давой

Ольга Бузова и Давид Манукян ФОТО: Shutterstock

Расставание Ольги Бузовой и рэпера Давы всерьез заинтересовало Викторию Боню. Теледива разложила поющей телеведущей по полочкам, как нужно себя вести в такой щекотливой ситуации. Разрыв Ольги Бузовой и ее бойфренда после свадебного обряда на Мальдивах стал сенсацией в мире шоу-бизнеса. Подробности личной жизни артистки обсуждают все, кому не безразлична ее судьба. После того, как теледива объявила о расставании с Давой, а также обвинила его в побоях и изменах, слова поддержки потекли в ее адрес рекой. Одной из главных публичных персон, которые записали для Ольги Бузовой развернутые послания, стала Виктория Боня.

Модель добавила в инстаграм-историю видеоролик, в котором прокомментировала поведение звездной коллеги на момент разрыва с возлюбленным. Изначально Виктория Боня рассчитывала, что партнеры помирятся и все будет в порядке, однако когда Ольга Бузова начала выносить сор из избы и всячески порочить экс-избранника, ее мнение изменилось. «После этого не один уважающий себя мужчина не вернется к женщине.», – выразилась знаменитость, пишет Dni.ru.

Виктория Боня призвала коллегу перестать обсуждать детали отношений с рэпером Давой и стать мудрее. По ее словам, сейчас очень сложно найти и создать романтические отношения. Сейчас теледива считает, что Ольге Бузовой нужно вспомнить об уважении к себе, убавить гнев и ждать принца, который станет ее судьбой.

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