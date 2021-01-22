Пт, 22.01.2021
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Кети Топурия стала матерью во второй раз

Свадьба Кети Топурия ФОТО: Instagram

Российская певица, солистка группы «А'Студио» Кети Топурия родила сына. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на источники и окружение звезды.

Роды 34-летней артистки прошли «в одном из лучших роддомов Москвы». Отец ребенка — супруг певицы, бизнесмен Лев Деньгов.

Это второй ребенок Топурии. Певица уже воспитывает 5-летнюю дочь Оливию от первого брака с Львом Гейхманом. Ранее она рассказывала, что планирует вернуться в рабочий ритм через два месяца после родов.

В ноябре прошлого года певица зарегистрировала брак с Деньговым. Тогда она опубликовала фото в свадебном платье и продемонстрировала обручальное кольцо на безымянном пальце.

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