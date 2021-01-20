Незабываемо: Волочкова о сексе на борту частного самолета

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова в день своего 45-летия дала откровенное интервью, в котором ответила на ряд провокационных вопросов, касающихся личной жизни. В частности, знаменитость призналась, что до сих пор держит в сердце обиду на отца своей дочери Игоря Вдовина. Анастасия Волочкова утверждает, что мужчина обокрал ее и теперь живет на эти деньги. По ее словам, она никогда не села бы с ним за один стол.

Танцовщица призналась, что идеалом мужчины для нее является красивый, спортивный и сексуальный представитель сильного пола. «Скорее всего, моего возраста. Пока мы не встретились. Но все впереди — он точно существует на этой планете», — цитирует Анастасию Волочкову Starhit.ru.

Балерина отметила, что ее будущий муж должен быть опорой во всем и ценить ее творчество. Рядом с собой она видит сильного по духу, влиятельного, состоятельного и благородного человека. В свою очередь, Анастасия Волочкова обещает сделать избранника самым счастливым на земле и отмечает, что всегда выступает за длительные отношения. При этом, знаменитость никогда не простит возлюбленному вранье и лицемерие.

«Неважно, любовные ли между мужчиной и женщиной или просто дружеские. Да даже рабочие. Я очень верный и преданный человек по жизни, поэтому люблю, когда они выстраиваются на долгие годы», — сказала балерина.