Агата Муцениеце: «Большие члены встречаются редко. Не в обиду моему бывшему»

Павел Прилучный и Агата Муцениеце были вместе 9 лет. За этот период у актеров появились двое детей. Как оказалось, период беременности и родов были крайне сложными для звезды. Все это время Агата сталкивалась и с физиологическими переменами, и с психологическими проблемами.

В эфире шоу МамBook на своем YouTube-канале Муцениеце обсудила и вопрос секса после родов. «Я так понимаю, что первые 40 дней точно можно вычеркивать? Конечно, большие члены встречаются супер редко. Не в обиду моему бывшему», — пошутила звезда.

Это было не единственное колкое замечание актрисы в адрес бывшего мужа. Так, гостья программы Анна Седокова не смогла вспомнить имя Прилучного, что очень насмешило Агату. «Так и надо. Никто уже не помнит, как его зовут. Да пошел он», — заявила Муцениеце.

Сам Прилучный и вовсе не говорит о бывшей супруге в интервью. Известно, что сейчас актер встречается с Мирославой Карпович. Влюбленные вместе работают над спектаклем «Косметика врага» и периодически путешествуют вдвоем. Разумеется, Карпович окрестили разлучницей, хотя артистка и пыталась отрицать связь с Павлом.