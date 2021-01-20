Что говорит длина пальцев о характере человека

Согласно исследованиям, длина безымянного пальца зависит от мужского гормона тестостерона, который может оказывать непосредственное влияние на формирование личности, пишетn wday.ru. Какие же еще интересные факты могут рассказать о вас ваши руки?

Безымянный палец на левой руке длиннее указательного

Такие люди часто бывают очень привлекательными, обаятельными и харизматичными. У них отличные навыки общения. Они знают, как привлечь к себе внимание и удерживать его. Они не боятся рисковать, и это преимущественно идет им на пользу. Если что-то идет не по их плану, они не падают духом, потому что в запасе есть другие альтернативы.Поэтому люди с пальцами такой длины обычно преуспевают во всех своих начинаниях. Они всегда ставят перед собой амбициозные задачи и обычно достигают очень многого. Некоторые могли бы назвать их слишком агрессивными, но в этом виноваты только их натура и повышенный уровень тестостерона.

Указательный палец на левой руке длиннее безымянно

Люди, у которых безымянный палец немного короче указательного, очень уверены в себе и вполне самодостаточны. Они прирожденные лидеры и легко справляются с руководством группами. Они спокойны и уравновешенны. Ничто не может вывести их из себя. Обычно они не относятся к тем, кто делает первый шаг как в делах, так и в личной жизни. Однако если уж они его сделают, то доведут начатое до успешного конца. У них весьма аналитический ум, и они всегда обдумывают всевозможные последствия перед тем, как принять решение.

Указательный и безымянный палец на левой руке имеют одинаковую длину