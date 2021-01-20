Что говорит длина пальцев о характере человека
Оказывается, предсказывать по рукам могут не только гадалки!
Оказывается, предсказывать по рукам могут не только гадалки!
Согласно исследованиям, длина безымянного пальца зависит от мужского гормона тестостерона, который может оказывать непосредственное влияние на формирование личности, пишетn wday.ru. Какие же еще интересные факты могут рассказать о вас ваши руки?
Безымянный палец на левой руке длиннее указательного
Такие люди часто бывают очень привлекательными, обаятельными и харизматичными. У них отличные навыки общения. Они знают, как привлечь к себе внимание и удерживать его. Они не боятся рисковать, и это преимущественно идет им на пользу. Если что-то идет не по их плану, они не падают духом, потому что в запасе есть другие альтернативы.Поэтому люди с пальцами такой длины обычно преуспевают во всех своих начинаниях. Они всегда ставят перед собой амбициозные задачи и обычно достигают очень многого. Некоторые могли бы назвать их слишком агрессивными, но в этом виноваты только их натура и повышенный уровень тестостерона.
Указательный палец на левой руке длиннее безымянно
Люди, у которых безымянный палец немного короче указательного, очень уверены в себе и вполне самодостаточны. Они прирожденные лидеры и легко справляются с руководством группами. Они спокойны и уравновешенны. Ничто не может вывести их из себя. Обычно они не относятся к тем, кто делает первый шаг как в делах, так и в личной жизни. Однако если уж они его сделают, то доведут начатое до успешного конца. У них весьма аналитический ум, и они всегда обдумывают всевозможные последствия перед тем, как принять решение.
Указательный и безымянный палец на левой руке имеют одинаковую длину
Такие люди очень уравновешенны, практичны, спокойны и заботливы. У них очень чувствительная натура, и они стремятся избегать конфликтных ситуаций и не рисковать. Неопределенность заставляет их чувствовать себя весьма неуютно. Это прекрасные друзья, которые всегда готовы прийти на помощь. Они очень верные и преданные, а в отношениях на них можно смело положиться. Они также большие оптимисты и видят что-то хорошее в любой ситуации.