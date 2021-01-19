«Бойтесь домашних консервов»: Малышева предупредила о ботулизме

По ее словам, в заготовках она могут содержаться возбудители ботулизма — одного из самых тяжелых токсикозов, вызывающего тяжелое поражение нервной системы. Выпуск опубликован на YouTube, сообщает Woman.rambler.ru.

Малышева утверждает, что в России проблема с ботулизмом «просто страшная». По словам телеврача, невозможно заранее определить, есть ли в банке возбудитель болезни, так как он не меняет ни цвет, ни запах закрутки.

Ее соведущий Андрей Продеус подчеркнул, что возбудитель ботулизма помимо консервов может жить в соленой и вяленой рыбе. Начальник отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева уточнила, что самыми опасными консервами являются те, что сделаны из корнеплодов — моркови, свеклы или лука.

«Бойтесь домашних консервов. И точка»,