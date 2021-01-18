ФОТО ⟩ Все в шоке: внучка Андрея Кончаловского снялась топлес

Черное боди модель надела лишь потом, сперва поразив подписчиков обнаженной грудью. Таким оригинальным образом девушка решила избавиться от всех злопыхателей, которые периодически набегали к ней в комментарии и личные сообщения со своим «авторитетным» мнением. «Я вообще очень далека от шаблонного мышления, которое делит всех на группы по темам. «Ты либо можешь любить ангелочков, либо нуар». Это так не работает», - считает Мария Кончаловская.

Поклонники согласились с моделью, похвалив и стильные фото, и шикарную фигуру.