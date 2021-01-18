ФОТО ⟩ Все в шоке: внучка Андрея Кончаловского снялась топлес
Девушка поразила подписчиков смелыми фото, которые никак не вязались с прежним образом, пишет Лайф.
Девушка поразила подписчиков смелыми фото, которые никак не вязались с прежним образом, пишет Лайф.
22-летняя Мария — дочь режиссера Егора Кончаловского и внучка Андрея Кончаловского — решила раскрыться перед поклонниками, продемонстрировав дерзкие фото. На них девушка, которую часто видели в нежных и светлых образах, предстала в таком ключе, что фанаты не сразу её признали. Для фото Мария выбрала мрачные декорации, к которым идеально подошли темный макияж, рваные колготки, тяжёлые ботинки и кожаные ботильоны.
Черное боди модель надела лишь потом, сперва поразив подписчиков обнаженной грудью. Таким оригинальным образом девушка решила избавиться от всех злопыхателей, которые периодически набегали к ней в комментарии и личные сообщения со своим «авторитетным» мнением. «Я вообще очень далека от шаблонного мышления, которое делит всех на группы по темам. «Ты либо можешь любить ангелочков, либо нуар». Это так не работает», - считает Мария Кончаловская.
Поклонники согласились с моделью, похвалив и стильные фото, и шикарную фигуру.