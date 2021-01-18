Сможете? На архивных фото 21-летнюю Настю Ивлееву сложно узнать

Настя Ивлеева призналась подписчикам, что приболела. Сейчас блогер находится дома. Чтобы провести свободное время с пользой, супруга Элджея решила покопаться в архивах и опубликовала серию старых фотографий. На них Ивлеева — брюнетка. И да, раньше блогерша ходила с челкой. «На первой фотке я праздную свои 21! (Талия вышла из чата). Остальные, где у меня черные волосы, наливные ляхи и пухлые щеки, это я только переехала в Москву, 2015 год! Кстати, 2 и 3 фотка — это день, когда я ходила по собеседованиям на вакансию ''Хостес'', и на предпоследней как раз уже фотки с ''Чайхоны'' на Крылатском, куда меня и Маришку (мы вместе валили из Петербурга) взяли на работу!»

Настя вспомнила, что в тот день должен был выступать Егор Крид, но они с ним так и не пересеклись: «Помню как управляющая попросила нас одеться в стиле R&B, вещей особо не было, и потому клечатая рубашка на пояс и косуха — то, что нужно! Прикол, конечно», — подписала серию архивных снимков Ивлеева.

Фанаты Насти по достоинству оценили ее фото. Многие признали, что прежний вес и цвет волос ей идут гораздо больше: «Давай обратно в черный!», «Естественный цвет волос очень к лицу», «Наливные ляхи топ!», «Всем бы такие ''наливные ляхи'' и ''пухлые щеки!»