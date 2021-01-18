Пн, 18.01.2021
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Фото: постройневшая Долина взорвала Сеть

Лариса Долина ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

65-летняя народная артистка России Лариса Долина не ведет в соцсетях микроблоги. Но очень часто появляется на страничках многих звезд, сообщает teleprogramma.pro. 

Чаще всего звезду эстрады можно увидеть в аккаунте ее дочери Ангелины Миончинской. Там единственная дочь Ларисы делится новостями и планами на выступления своей матери.

На этот раз Ангелина присутствовала на маминых фотосъемках и показала, как прекрасна Долина. Она поймала в кадре позирующую певицу в ультрамариновом силуэтном платье в пол. Звезда подняла руки, улыбалась фотографу, а дочь в это время снимала ее на телефон. «Без всего. Честно. Люблю маму», - подписала снимок дочь Долиной, подчеркнув, что на нем нет фотошопа и фильтров.

65-летняя артистка восхитила дочку своей грациозностью, стройностью и осиной талией. С ней согласны многочисленные поклонники легенды эстрады.

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