Фото: постройневшая Долина взорвала Сеть

Чаще всего звезду эстрады можно увидеть в аккаунте ее дочери Ангелины Миончинской. Там единственная дочь Ларисы делится новостями и планами на выступления своей матери.

На этот раз Ангелина присутствовала на маминых фотосъемках и показала, как прекрасна Долина. Она поймала в кадре позирующую певицу в ультрамариновом силуэтном платье в пол. Звезда подняла руки, улыбалась фотографу, а дочь в это время снимала ее на телефон. «Без всего. Честно. Люблю маму», - подписала снимок дочь Долиной, подчеркнув, что на нем нет фотошопа и фильтров.