Фото: постройневшая Долина взорвала Сеть
65-летняя народная артистка России Лариса Долина не ведет в соцсетях микроблоги. Но очень часто появляется на страничках многих звезд, сообщает teleprogramma.pro.
65-летняя народная артистка России Лариса Долина не ведет в соцсетях микроблоги. Но очень часто появляется на страничках многих звезд, сообщает teleprogramma.pro.
Чаще всего звезду эстрады можно увидеть в аккаунте ее дочери Ангелины Миончинской. Там единственная дочь Ларисы делится новостями и планами на выступления своей матери.
На этот раз Ангелина присутствовала на маминых фотосъемках и показала, как прекрасна Долина. Она поймала в кадре позирующую певицу в ультрамариновом силуэтном платье в пол. Звезда подняла руки, улыбалась фотографу, а дочь в это время снимала ее на телефон. «Без всего. Честно. Люблю маму», - подписала снимок дочь Долиной, подчеркнув, что на нем нет фотошопа и фильтров.
65-летняя артистка восхитила дочку своей грациозностью, стройностью и осиной талией. С ней согласны многочисленные поклонники легенды эстрады.