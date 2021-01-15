Пт, 15.01.2021
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Пуговицы не выдержали: Настя Каменских в облегающем платье обнажила роскошный бюст

Настя Каменских ФОТО: Instagram

Певица облачилась в женственный наряд. Его главные достоинства она решила припасти до вечера, пишет teleprogramma.pro.

В январе артистка с мужем улетела отдыхать на Мальдивы, где большую часть времени загорает и купается.

Вечером Настя отправилась на свидание с мужем. Для такого случая она выбрала облегающее мини-платье изумрудного цвета. Лаконичный наряд имел несколько пуговиц в области декольте. Достоинства образа артистка раскрыла позже. Когда она ехала с возлюбленным, то засняла, как подпрыгивает ее грудь на неровной дороге.

Смотрите это потрясающее видео ЗДЕСЬ!

 
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