Пуговицы не выдержали: Настя Каменских в облегающем платье обнажила роскошный бюст
Певица облачилась в женственный наряд. Его главные достоинства она решила припасти до вечера, пишет teleprogramma.pro.
Певица облачилась в женственный наряд. Его главные достоинства она решила припасти до вечера, пишет teleprogramma.pro.
В январе артистка с мужем улетела отдыхать на Мальдивы, где большую часть времени загорает и купается.
Вечером Настя отправилась на свидание с мужем. Для такого случая она выбрала облегающее мини-платье изумрудного цвета. Лаконичный наряд имел несколько пуговиц в области декольте. Достоинства образа артистка раскрыла позже. Когда она ехала с возлюбленным, то засняла, как подпрыгивает ее грудь на неровной дороге.
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