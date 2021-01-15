Пуговицы не выдержали: Настя Каменских в облегающем платье обнажила роскошный бюст

В 33 года Настя не спешит становиться мамой. Она на отдыхе устраивает зажигательные танцы и постоянно демонстрирует фигуру в бикини.

Если раньше певицу часто критиковали за то, что она обнажается на камеру, то теперь фанаты более лояльно относятся к такому поведению артистки. Более того, Каменских получает много комплиментов.