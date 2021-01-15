Скандальная модель Playboy раскрыла секрет своей хорошей фигуры, но ее способ похудения сомнительный

Известная модель Playboy Натали Перейра утверждает, что она теряет до двух тысяч калорий в неделю с помощью мастурбации.

Брюнетка, которая также является мисс «Бумбум Германия», сказала, что использовала мастурбацию для похудания, и поделилась, как это работает.

«Да, мастурбация сжигает калории. Можно потратить в среднем 69 калорий, это больше, чем несколько минут бега на беговой дорожке», - делится обладательница пышных форм, сообщает портал Daily Star.

Натали отметила, что вы сжигаете калории во время мастурбации, так как ваш пульс учащается.

Тем не менее, она предупреждает, что вам нужно делать это довольно долго, чтобы добиться пользы для потери веса.

«Нам удалось похудеть, потому что мы увеличили частоту сердечных сокращений на длительный период, поэтому недостаточно мастурбировать всего 3 минуты, а нужно гораздо больше», - делится секретом модель Playboy.

Она добавила: «С помощью этого трюка я могу терять до 2000 калорий в неделю».

Заявление Натали вызвало споры среди ее поклонников, многие из которых ей не верят.

По мнению ученых, мастурбация способствует общему благополучию, поскольку высвобождает эндорфины, а также действует как естественный релаксант.

Но согласно Healthline, «за одно сольное занятие можно сжечь как минимум от пяти до шести калорий» - это намного меньше, чем говорит Натали.