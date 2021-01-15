Пт, 15.01.2021
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ЭТО ПОТРЯСАЮЩЕ! ⟩ Дочь Ренаты Литвиновой снялась в таком виде, что маме будет стыдно

Дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская ФОТО: Instagram

Дочь актрисы Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская снялась в откровенной фотосессии для российской версии журнала Maxim и попала на его обложку, сообщает Lenta.ru.

Снимок появился на странице издания в Instagram.

20-летнюю модель сфотографировали рядом со стиральной машиной в бирюзовом бюстгальтере с лифом из белого кружева, через ткань которого просвечивает ее оголенная грудь. На ней также — шелковые короткие шорты бежевого цвета. На лицо Добровской нанесен яркий макияж, ее образ дополнили несколько ярких браслетов.

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