ЭТО ПОТРЯСАЮЩЕ! ⟩ Дочь Ренаты Литвиновой снялась в таком виде, что маме будет стыдно
Дочь актрисы Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская снялась в откровенной фотосессии для российской версии журнала Maxim и попала на его обложку, сообщает Lenta.ru.
Дочь актрисы Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская снялась в откровенной фотосессии для российской версии журнала Maxim и попала на его обложку, сообщает Lenta.ru.
Снимок появился на странице издания в Instagram.
20-летнюю модель сфотографировали рядом со стиральной машиной в бирюзовом бюстгальтере с лифом из белого кружева, через ткань которого просвечивает ее оголенная грудь. На ней также — шелковые короткие шорты бежевого цвета. На лицо Добровской нанесен яркий макияж, ее образ дополнили несколько ярких браслетов.