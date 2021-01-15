ЭТО ПОТРЯСАЮЩЕ! ⟩ Дочь Ренаты Литвиновой снялась в таком виде, что маме будет стыдно

20-летнюю модель сфотографировали рядом со стиральной машиной в бирюзовом бюстгальтере с лифом из белого кружева, через ткань которого просвечивает ее оголенная грудь. На ней также — шелковые короткие шорты бежевого цвета. На лицо Добровской нанесен яркий макияж, ее образ дополнили несколько ярких браслетов.