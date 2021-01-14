В Таллиннском зоопарке усыпили льва: вспоминаем жизнь Джонни (ФОТО)
Сегодня Таллиннский зоопарк сообщил в соцсетях печальное известие - 13 января пришлось усыпить льва Джонни.
Сегодня Таллиннский зоопарк сообщил в соцсетях печальное известие - 13 января пришлось усыпить льва Джонни.
На официальной страничке Таллиннского зоопарка в Facebook было размещено следующее сообщение:
«Со скорбью сообщаем, что от нас ушел в иной мир Юна — самец азиатского льва. Второе его имя — уменьшительно-ласкательное — было Джонни. Он был преклонного возраста, и в 2020 году во время медосмотра у него была выявлена почечная недостаточность. Это — частая проблема среди пожилых кошачьих. В январе этого года состояние Юны заметно ухудшилось, и ветеринары уже не давали надежды на выздоровление. Чтобы животное не мучилось от болей и не страдало, в среду, 13 января, его усыпили. Обычно самцы азиатского льва живут примерно 16 лет. Джонни ушел в возрасте 17 лет и 21 день»
Со скорбью сообщаем, что от нас ушел в иной мир Юна - самец азиатского льва. Второе его имя - уменьшительно-ласкательное...Posted by Таллиннский зоопарк on Thursday, January 14, 2021
Юна родился в прайде азиатских львов во Франкфуртском зоопарке 23 декабря 2003 года. Начиная с апреля 2005 года он жил в Таллиннском зоопарке, где его партнерами стали львица Тори, рожденная в Польше в зоопарке Лодзь, а также львица Ксилитоли или Ксюша из Хельсинкского зоопарка.
Его переезд в Таллинн обошелся не без приключений. Так, например, отец Джонни, перед отъездом из Германии укусил сына за хвост, в результате чего гордое животное осталось без кончика хвоста! Позже, при знакомстве с львицей Тори, данный недостаток не придавал самцу уверенности и смотрители зоопарка даже думали пришить что-то напоминающее львиную хвостовую кисточку, писал Postimees в далеком 2006 году.
Компанию льву Юне на протяжении его жизни в Таллинском зоопарке с 2005 года составляла красавица львица Тори.
Signe Kalgan
Статную львицу Ксилитол, родом из Хелсинского зоопарка, у нас называли Ксюша. Она также была партнером Джонни. К сожалению, опухоль и почечная недостаточность вместе создали сложную ситуацию, и 10 ноября 2019 года львица ушла из жизни в возрасте 14 лет. Проведенные операции не спасли животное.
Таллиннский зоопарк
Азиатские львы-самцы живут в среднем около 16 лет. Джонни ушел из жизни в возрасте 17 лет и 21 дня.
Лев Юна или Джонни в 2013 году. Прекрасный представитель больших кошек.
Maaja Kitsing
ИНДИЙСКИЙ ИЛИ АЗИАТСКИЙ ЛЕВ
Panthera leo persica
Семейство: Кошачьи
Исторический ареал распространения азиатских подвидов льва простирался от прибрежных лесов Северной Африки через Северную Грецию и Юго-Западную Азию до Восточной Индии.
До середины XIX века широко распространённые в Азии львы повсеместно гибли от взятого на вооружение огнестрельного оружия. К 1940-у году индийский лев исчез повсюду, кроме Гирских лесов в Западной Индии.
В основанном в 1965 г. Гирском национальном парке (259 км2) и окружающем его заповеднике (1153 км2), образованными для защиты индийского льва, произрастают тиковые леса и заросли акации. Годовой уровень осадков составляет 650 – 1000 мм. Охраняемые территории окружают культурные ландшафты, области с плотным населеним и скотоводством. В Гирском лесу находятся 4 больших храма, леса перескают шоссейные и железная дороги, из-за чего по охраняемой территории передвигается значительное количество народа. Для живущих там в настоящее время около 300 львов данная территория стала мала, учащаются конфликты со скотоводами и встречались нападения на людей.
Единственной природной популяции индийского льва в Гирском лесу особенно угрожают эпидемии и обширные лесные пожары. Для сохранения индийского льва необходимо основать ещё хотя бы одну новую природную популяцию. Работы над этой проблемой ведутся.
По данным на 2005 год в неволе насчитывалось 79 индийских львов в Европе и ещё 89 в Индии.
Азиатский лев отличается от африканских подвидов:
Генетически африканские и азиатские подвиды отличаются друг от друга даже меньше чем человеческие рассы.
Прайд индийских львов состоит в основном из 2-3 самок и детёнышей, самец присоединяется к прайду только в брачный период или при охоте на большую добычу. Прайды индийских львов отличаются от прайдов львов, живущих в Африке, более мелкими размерами по той причине, что индийские львы охотятся на более лёкую добычу: скот и мелких диких копытных.
Материалы взяты с официальной страницы Таллиннского зоопарка.