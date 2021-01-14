В Таллиннском зоопарке усыпили льва: вспоминаем жизнь Джонни (ФОТО)

Со скорбью сообщаем, что от нас ушел в иной мир Юна - самец азиатского льва. Второе его имя - уменьшительно-ласкательное... Posted by Таллиннский зоопарк on Thursday, January 14, 2021

Юна родился в прайде азиатских львов во Франкфуртском зоопарке 23 декабря 2003 года. Начиная с апреля 2005 года он жил в Таллиннском зоопарке, где его партнерами стали львица Тори, рожденная в Польше в зоопарке Лодзь, а также львица Ксилитоли или Ксюша из Хельсинкского зоопарка.

Его переезд в Таллинн обошелся не без приключений. Так, например, отец Джонни, перед отъездом из Германии укусил сына за хвост, в результате чего гордое животное осталось без кончика хвоста! Позже, при знакомстве с львицей Тори, данный недостаток не придавал самцу уверенности и смотрители зоопарка даже думали пришить что-то напоминающее львиную хвостовую кисточку, писал Postimees в далеком 2006 году.

Компанию льву Юне на протяжении его жизни в Таллинском зоопарке с 2005 года составляла красавица львица Тори. Signe Kalgan

Статную львицу Ксилитол, родом из Хелсинского зоопарка, у нас называли Ксюша. Она также была партнером Джонни. К сожалению, опухоль и почечная недостаточность вместе создали сложную ситуацию, и 10 ноября 2019 года львица ушла из жизни в возрасте 14 лет. Проведенные операции не спасли животное. Таллиннский зоопарк

Азиатские львы-самцы живут в среднем около 16 лет. Джонни ушел из жизни в возрасте 17 лет и 21 дня.