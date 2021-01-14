Вы только посмотрите: так выглядит Ани Лорак с цветом волос платиновый блонд

В начале года многих знаменитых красавиц потянуло на перемены. Значит ли это, что совсем близко весна, и подул ветер перемен, или же это попытка начать 2021-й с чистого листа и нового образа, тем не менее, уже две звезды тяготеют к белокурым локонам, пишет teleprogramma.pro.