Чт, 14.01.2021
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Вы только посмотрите: так выглядит Ани Лорак с цветом волос платиновый блонд

Ани Лорак

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

В начале года многих знаменитых красавиц потянуло на перемены. Значит ли это, что совсем близко весна, и подул ветер перемен, или же это попытка начать 2021-й с чистого листа и нового образа, тем не менее, уже две звезды тяготеют к белокурым локонам, пишет teleprogramma.pro.

Супермодель Наталья Водянова, задумавшись возвратиться к блонду, не стала тянуть, и от слов перешла к делу. Получилось круто, по мнению большинства ее поклонников. Звезда мировых подиумов поделилась результатом, которым осталась довольна.

Предстала с новым цветом волос певица Ани Лорак. Певица пока присматривается к платиновому оттенку блонда и решила, как и Водянова, сначала спросить своих поклонников, готовы ли они к ее кардинальному преображению – ведь многие годы она была жгучей брюнеткой.

Лорак предстала с платиновым оттенком волос, так у нее еще и челка появилась. Получился совсем радикальный результат. Отважится ли воплотить его в действительность эстрадная дива, время покажет.

Ани Лорак

ФОТО: Instagram

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