Какие онлайн-спектакли Русского театра посмотреть в эти выходные

«Трактирщица» – одна из самых популярных пьес Гольдони, за всю историю существования поставленная режиссерами разных стран и направлений. В сценической интерпретации Эдуарда Томана пьеса обрела новое звучание, насыщенное музыкой и песнями, сочетающее в себе психологизм с яркой театральностью.

Роль обаятельной и капризной Мирандолины в спектакле Русского театра исполнила талантливая актриса, выпускница школы-студии МХАТ, Наталья Попенко. Сегодня Наталья работает в московском театре «Et Cetera» под руководством Александра Калягина.

Премьера спектакля состоялась в Русском театре в марте 2007 года.

Спектакль можно будет посмотреть до полуночи воскресенья 17 января.

Создатели спектакля:

Постановка, сценическая редакция и музыкальное оформление — Эдуард Томан

Сценография и костюмы — Марианне Куурме

Тексты песен — Елена Скульская

Балетмейстер — Элита Эркина

Действующие лица и исполнители:

Кавалер Рипафратта — О. Щигорец

Маркиз Форлипополи — В. Антипп

Граф Альбафьорита — А.Окунев

Мирандолина, хозяйка гостиницы — Н. Попенко

Ортензия, актриса — Е. Тарасенко

Деянира, актриса — Н. Мурина

Фабрицио, лакей в гостинице — В.Малышкин

Слуга Кавалера — Ю.Жилин

А в субботу, 16 января, в 18:00 состоится трансляция спектакля по повести Антона Чехова «Палата №6» в постановке московского режиссера Алены Анохиной, выпускницы Школы-студии МХАТ (мастерская Камы Гинкаса).

«Палата №6» для режиссера стала своеобразным диалогом со своим учителем, неоднократно обращавшимся в своем творчестве к произведениям Чехова и, конечно, приехавшим в Таллинн на спектакль одной из самых талантливых (по его словам) учениц.

«Для меня «Палата № 6» — группа людей, объединенная только временем и пространством, из которого нет выхода. Они чего-то ждут. Это в миниатюре — страна, время, люди, их опыт. Ожидание чего-то страшного. Они висят над пропастью. Ожидание трагедии нагнетается, потому что ничего не происходит, а известно: лучше ужасный конец, чем ужас без конца…» - Алена Анохина (интервью Борису Туху, Postimees от 2 октября 2006).

Премьера спектакля состоялась в Русском театре в 2006 году.

Художник-постановщик – Дмитрий Разумов, выпускник школы-студии МХАТ, ученик Олега Шейнциса.

В ролях: Эдуард Томан, Павел Ворожцов, Александр Окунев, Владимир Антипп, Артём Гареев, Олег Рогачёв, Дмитрий Косяков, Дмитрий Пчела, Александр Кучмезов, Сергей Фурманюк, Пауль Оскар Сое.

Трансляция спектакля будет доступна также до полуночи воскресенья 17 января.