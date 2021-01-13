50-летняя Наталья Сенчукова показала свое настоящее лицо без фильтров, и разница шокировала фанатов
Фанаты увидели звезду с другой стороны, передает Лайф.
Фанаты увидели звезду с другой стороны, передает Лайф.
50-летняя Наталья Сенчукова блистает в своем Instagram, несмотря на возраст. Аккуратные укладка и макияж, ровная кожа и ослепительная улыбка — такой привыкли видеть свою любимицу подписчики. Но теперь певица решила показать им, как выглядит без ретуши и косметики.
Супруга солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина опубликовала милое видео, где гуляет по снегу со своей кошкой Асей. При этом Наталья, спрятавшаяся от мороза под капюшоном, смело взглянула в камеру, продемонстрировав лицо без прикрас.
Фото © Instagram
И если кто-то увидел бледное и уставшее лицо и морщины и испугался за здоровье звезды, то многие подписчики поспешили ее поддержать. Они отметили, что Наталья отлично выглядит и с макияжем, и без.
Наталья Сенчукова — певица родом из Георгиевска, исполнительница шлягеров «Колокольчик» и «Небо номер семь». Несколько лет назад у Натальи и ее супруга Виктора Рыбина диагностировали страшную болезнь — рак кожи. К счастью, после длительного лечения недуг отступил.