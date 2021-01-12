Таинственное существо обнаружили на пляже в Австралии
Крохотное животное было похоже на прозрачную креветку в стеклянном панцире.
Крохотное животное было похоже на прозрачную креветку в стеклянном панцире.
47-летний австралиец Джо Уорд, прогуливаясь со своей семьей по пляжу Кулум-Бич в Квинсленде, обнаружил на песке странное морское существо. Сначала мужчина принял его за кусок прозрачного пластика, но, посмотрев внимательнее, удивился находке, сообщает News.mail.ru.
«Пластик» оказался живым существом, похожим на прозрачную креветку в стеклянном панцире. Сняв животное на видео, мужчина вернул его обратно в воду.
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