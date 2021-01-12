Таинственное существо обнаружили на пляже в Австралии.

47-летний австралиец Джо Уорд, прогуливаясь со своей семьей по пляжу Кулум-Бич в Квинсленде, обнаружил на песке странное морское существо. Сначала мужчина принял его за кусок прозрачного пластика, но, посмотрев внимательнее, удивился находке, сообщает News.mail.ru.