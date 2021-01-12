Ср, 13.01.2021
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Таинственное существо обнаружили на пляже в Австралии

Таинственное существо обнаружили на пляже в Австралии.

ФОТО: скриншот видео

Крохотное животное было похоже на прозрачную креветку в стеклянном панцире.

47-летний австралиец Джо Уорд, прогуливаясь со своей семьей по пляжу Кулум-Бич в Квинсленде, обнаружил на песке странное морское существо. Сначала мужчина принял его за кусок прозрачного пластика, но, посмотрев внимательнее, удивился находке, сообщает News.mail.ru.

«Пластик» оказался живым существом, похожим на прозрачную креветку в стеклянном панцире. Сняв животное на видео, мужчина вернул его обратно в воду.

Видео смотрите ЗДЕСЬ!

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